
Қоғам

Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешені 2025 жылы қандай нәтижелерге қол жеткізді

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, урожай, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.12.2025 09:16 Фото: akorda.kz
2025 жылғы 30 желтоқсанда Қазақстан Республикасы президентінің көмекшісі – баспасөз хатшысы Руслан Желдібай өтіп бара жатқан жылы елдің негізгі салаларының даму қорытындыларымен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шолудың бір бөлігі отандық агроөнеркәсіптік кешеннің әлеуетін нығайтуға арналды.

"Аграрлық саланы дамыту – мемлекеттік саясаттың стратегиялық басымдықтарының бірі. Президент атап өткендей, "Ауыл шаруашылығын дамыту мәселесіне ауыл-аймақтарды, яғни бүкіл елді дамыту деп қараған жөн". Мемлекет басшысы қараша айында өткен Ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің ІІ форумында мал шаруашылығын дамыту, ауылшаруашылық жерлерін оңтайлы пайдалану, судың тиімділігін арттыру, ирригациялық жүйелерді жаңғырту, агроөнеркәсіпті қаржыландыру тәсілдерін жетілдіру, саланы цифрландыру, өнімді терең өңдеу секілді бірқатар негізгі міндеттерді айқындады." Руслан Желдібай

Жыл басынан бері аграрлық саладағы негізгі капиталға құйылған инвестиция 20 пайызға ұлғайып, 790 миллиард теңгеге жетті. Соңғы үш жылда еңбек өнімділігі 37,3 пайызға артты.

"Биыл елімізде алғаш рет ауыл шаруашылығына жеңілдікпен берілген несие көлемі 1 триллион теңгеден асты. Бүгінде ауылшаруашылық техникаларына ішкі сұраныстың 90 пайызын отандық өндіріс қамтамасыз етеді. Еліміздегі 10 зауытта әлемге белгілі брендтердің 19 түрлі техникасы құрастырылады. Агроөнеркәсіп өнімдері 70 елге экспортталады. Оның жалпы құны 5 миллиард доллардан асады." Руслан Желдібай

Биыл диқандарымыз 27 миллион тонна астық жинады. Ел қамбасын толтыруға барлық өңір атсалысты.

Сурет: akorda.kz

Жыл қорытындысында ол 2025 жылы Қасым-Жомарт Тоқаевтың ішкі және сыртқы саяси қызметінің күн тәртібі өте қарқынды әрі нәтижелі болғанын да атап өтті.

