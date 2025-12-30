#Халық заңгері
Саясат

Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы қанша өңірге барды

30.12.2025 09:07
Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі – баспасөз хатшысы Руслан Желдібай 2025 жылы Қасым-Жомарт Тоқаевтың ішкі және сыртқы саяси қызметінің күн тәртібі өте қарқынды әрі нәтижелі болғанын айтып, жазба жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Руслан Желдібайдың Telegram-арнасында атап өтілгендей, өтіп бара жатқан жыл ауқымды әлеуметтік-экономикалық және саяси өзгерістермен, ең бастысы, азаматтардың өміріндегі оң серпілістермен ерекшеленді.

Жаңа өндіріс орындары ашылып, қамба астыққа толды. Тұрғын үйлер, мектептер мен ауруханалар салынып, көлік жолдары жаңартылды.

Сурет: akorda.kz

Қасым-Жомарт Тоқаев биыл еліміздің 9 өңіріне жұмыс сапарымен барып, 50-ден астам өндірістік, ғылыми, әлеуметтік-мәдени нысанды аралап көрді.

Сондай-ақ Президент 16 облыс және республикалық маңызы бар қала әкімдерінің есебін тыңдады.

2025 жылы Қазақстан президенті ұшақта қанша сағат өткізді және қанша шақырымды бағындырды
09:31, Бүгін
09:31, Бүгін
2025 жылы Қазақстан президенті ұшақта қанша сағат өткізді және қанша шақырымды бағындырды
Қазақстан Газа секторындағы қақтығысты тоқтатуға бағытталған Дональд Трамптың бейбіт жоспарын құптайды
12:43, 30 қыркүйек 2025
12:43, 30 қыркүйек 2025
Қазақстан Газа секторындағы қақтығысты тоқтатуға бағытталған Дональд Трамптың бейбіт жоспарын құптайды
Тоқаевтың Мәскеудегі жұмыс кестесі тығыз — Желдібай
20:15, 11 қараша 2025
20:15, 11 қараша 2025
Тоқаевтың Мәскеудегі жұмыс кестесі тығыз — Желдібай
