Саясат

2025 жылы Қазақстан президенті ұшақта қанша сағат өткізді және қанша шақырымды бағындырды

Жыл қорытындысында Руслан Желдібай Қазақстан тарихында тұңғыш рет жалпы ішкі өнім көлемі 300 млрд доллардан асатынын, сондай-ақ отандық аграрлық сала өкілдерінің рекордтық – 27 млн тонна дән жинағанын атап өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 30.12.2025 09:31 Сурет: akorda.kz
2025 жылғы 30 желтоқсанда Қазақстан Республикасы президентінің көмекшісі – баспасөз хатшысы Руслан Желдібай Президенттің осы жылы атқарған жұмысы туралы баяндады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Руслан Желдібайдың айтуынша, Қасым-Жомарт Тоқаев жұмыс сапарымен елдің тоғыз өңіріне барды. Сонымен қатар, жыл ішінде Президент 23 шетелдік сапар жасады, оның ішінде Ресей мен Өзбекстанға екі мемлекеттік, Қытай, Иордания, Түркия, Қырғызстан, Жапония және тағы басқа елдерге бес ресми сапары бар.

Жыл ішінде Президенттің ел өңірлеріне және шетелге жасаған сапарларының нәтижесінде бағындырған жалпы қашықтығы – 168 960 километр болды. Ал ұшақта өткізген уақыты – 252 сағат.

Сурет: akorda.kz

Жыл қорытындысында Руслан Желдібай Қазақстан тарихында тұңғыш рет жалпы ішкі өнім көлемі 300 млрд доллардан асатынын, сондай-ақ отандық аграрлық сала өкілдерінің рекордтық – 27 млн тонна дән жинағанын атап өтті.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
