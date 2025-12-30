#Халық заңгері
Саясат

23 сапар, 186 кездесу және 70 млрд долларға келісім: Тоқаевтың 2025 жылғы халықаралық жұмысының қорытындысы

Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп, Дональд Трамп и Касым-Жомарт Токаев, Токаев и Трамп, Трамп и Токаев , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.12.2025 09:24 Фото: akorda.kz
Қазақстан Республикасы президентінің көмекшісі – баспасөз хатшысы Руслан Желдібай 2025 жылы Қасым-Жомарт Тоқаев қандай шет елдерге барғанын баяндады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Руслан Желдібай бүгін, 30 желтоқсанда, өзінің Telegram-арнасында егжей-тегжейлі хабарлады.

Оның ішінде Ресейге және Өзбекстанға мемлекеттік сапармен барды. ҚХР, Иордания, Түркия, Қырғызстан және Жапония секілді елдерге 5 ресми сапар ұйымдастырылды. Ресей (екі рет), АҚШ (екі рет), Түрікменстан (екі рет), БАӘ, Өзбекстан, Әзербайжан, Тәжікстан және Қырғызстан сияқты мемлекеттерге 16 мәрте жұмыс сапарымен барды.

Сурет: akorda.kz

Руслан Желдібайдың пайымдауынша, шетелдік сапарларда сауда-экономикалық, көлік-логистикалық және инвестициялық ықпалдастықты нығайтуға айрықша мән берілді.

"Халықаралық кездесулер кезінде жалпы сомасы 70 миллиард доллардан асатын коммерциялық келісімдер жасалды." Руслан Желдібай

Президент шет мемлекеттердің үкімет басшыларымен, басқа да жоғары лауазымды тұлғаларымен, халықаралық құрылымдар жетекшілерімен, іскерлік топ өкілдерімен және сарапшылармен 186 кездесу өткізді.

Сурет: akorda.kz

Сонымен қатар, Руслан Желдібай Қазақстан халықаралық диалогтың белсенді алаңына айналғанына тоқталды. 2025 жылы шет мемлекеттердің басшылары Қазақстанға 30 рет cапармен келді.

Олардың арасында ҚХР, Италия (екі рет), Грузия, Өзбекстан, Словения, Вьетнам, БАӘ, Руанда, Солтүстік Македония, Болгария, Словакия, Иордания, Конго Демократиялық Республикасы, Мьянма, Мажарстан, Әзербайжан, Финляндия, Эстония, Армения, Түрікменстан, Швейцария және Иран елдерінің мемлекет және үкімет басшылары бар.

Сурет: akorda.kz

Қасым-Жомарт Тоқаев өзге де президенттермен 43 мәрте телефон арқылы сөйлесті. Бұдан бөлек, 4 ресми рәсім барысында 30 мемлекеттің елшілерінен сенім грамоталарын қабылдады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
