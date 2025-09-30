#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
548.79
643.02
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
548.79
643.02
6.63
Саясат

Қазақстан Газа секторындағы қақтығысты тоқтатуға бағытталған Дональд Трамптың бейбіт жоспарын құптайды

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2025 12:43 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Бұл туралы Қасым-Жомарт Тоқаевтың көмекшісі – баспасөз хатшысы Руслан Желдібай мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Руслан Желдібайдың 2025 жылғы 30 қыркүйектегі Telegram-арнасында былай делінген:

"Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев еліміз бұл бастаманы Таяу Шығыстағы ахуалды реттеуге, мемлекеттер арасындағы сенімді нығайтып, аталған аймақта бейбітшілік орнатуға бірегей мүмкіндік әрі маңызды қадам ретінде қарастыратынын мәлімдеді."

Бұған дейін Дональд Трамп Газа секторындағы Израиль мен ХАМАС арасындағы соғысты тоқтатуға бағытталған 20 тармақтан тұратын жоспар ұсынғаны хабарланған еді.

29 қыркүйек, дүйсенбі күні Трамп Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхумен өткен баспасөз мәслихатында қақтығыстың жақын арада аяқталатынына сенім білдіріп, бұл мәселе бойынша келісім "аса жақын" екенін атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Үй бағасының қымбаттығы тұрғысында Астана көш бастап тұр - Ұлттық Банк
19:54, 29 қыркүйек 2025
Үй бағасының қымбаттығы тұрғысында Астана көш бастап тұр - Ұлттық Банк
"Шағым жоқ": Жеңіс Қасымбек Астанадағы жаңа жұмыс кестесіне көшу туралы
16:39, 26 қыркүйек 2025
"Шағым жоқ": Жеңіс Қасымбек Астанадағы жаңа жұмыс кестесіне көшу туралы
Астана туристердің көзімен: елордада міндетті түрде бас сұғу керек жерлер тізімі
14:40, 26 қыркүйек 2025
Астана туристердің көзімен: елордада міндетті түрде бас сұғу керек жерлер тізімі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: