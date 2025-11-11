#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
525.28
607.85
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
525.28
607.85
6.47
Қоғам

Тоқаевтың Мәскеудегі жұмыс кестесі тығыз — Желдібай

Тоқаевтың Мәскеудегі жұмыс кестесі тығыз — Желдібай, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2025 20:15 Сурет: akorda.kz
Мәскеуде Қасым-Жомарт Тоқаевтың мемлекеттік сапары басталды. Президенттің көмекшісі — баспасөз хатшысы Руслан Желдібай Тоқаевтың жұмыс кестесі туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Желдібайдың жазуынша, мемлекет басшысын салтанатты қарсы алу рәсімі №1 борт Ресей әуе кеңістігіне өткен сәттен басталып кетті.

"Ерекше құрметтің белгісі ретінде қазақстандық делегация отырған ұшақты истребительдер мен тікұшақтар алып жүріп, Внуково әуежайында әскери оркестр мен құрмет қарауылының қарсы алуымен жалғасты". Руслан Желдібай

Сәлден соң Кремльде мемлекеттер басшыларының бейресми жеке кездесуі өтеді. Қасым-Жомарт Тоқаевтың сапарына орай Ресей Федерациясы президентінің атынан кешкі ас беріледі.

"Мемлекет басшысының ертеңгі жұмыс кестесі де өте тығыз. Кремльдегі ресми қарсы алу рәсімінен кейін Владимир Путинмен шағын және кеңейтілген құрамда келіссөздер жүргізіледі. Президент сондай-ақ Қазақстан-Ресей өңіраралық ынтымақтастық форумында сөз сөйлейді", - деп жазды Руслан Желдібай.

Еске салайық, бұған дейін президент Қасым-Жомарт Тоқаев Путиннің шақыруымен Мәскеуге мемлекеттік сапармен барғанын хабарлағанбыз.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтының студенттерімен әңгімелесті. Студенттер Мемлекет басшысына қазақша тіл қатты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев пен Путиннің бейресми кездесуі басталды
22:13, Бүгін
Тоқаев пен Путиннің бейресми кездесуі басталды
Қазақстан Газа секторындағы қақтығысты тоқтатуға бағытталған Дональд Трамптың бейбіт жоспарын құптайды
12:43, 30 қыркүйек 2025
Қазақстан Газа секторындағы қақтығысты тоқтатуға бағытталған Дональд Трамптың бейбіт жоспарын құптайды
Руслан Желдібай президент әкімшілігі басшысының орынбасары болып тағайындалды
11:25, 05 қаңтар 2023
Руслан Желдібай президент әкімшілігі басшысының орынбасары болып тағайындалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: