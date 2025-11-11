#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Қоғам

Тоқаев Путиннің шақыруымен Мәскеуге барды

Тоқаев Путиннің шақыруымен Мәскеуге мемлекеттік сапармен барды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2025 17:44 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Путиннің шақыруымен Мәскеуге мемлекеттік сапармен барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Внуково-2 әуежайында мәртебелі мейманның келуіне орай Мәскеу гарнизонының құрмет қарауылы мен әскери үрмелі оркестрі сап түзеді.

Сурет: akorda.kz

Сурет: akorda.kz

Ақорданың хабарлауынша, мемлекет басшысын Ресей Федерациясы үкіметі төрағасының бірінші орынбасары Денис Мантуров пен басқа да ресми тұлғалар қарсы алды.

Екі елдің мемлекеттік әнұрандары шырқалды.

Сурет: akorda.kz

Еске салайық, бұған дейін мемлекеттік шекарадан өткен сәттен Мәскеу әуежайына қонғанға дейін Ресейдің әуе кеңістігінде Қазақстан президентінің бортымен бірге РФ Қорғаныс министрлігінің Су-35 ұшақтары қапталдасып ұшқанын хабарлағанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев Путиннің шақыруымен Санкт-Петербург қаласына барды
17:30, 25 желтоқсан 2023
Тоқаев Путиннің шақыруымен Санкт-Петербург қаласына барды
Тоқаев Қытай Халық Республикасына мемлекеттік сапармен барды
12:51, 17 мамыр 2023
Тоқаев Қытай Халық Республикасына мемлекеттік сапармен барды
Тоқаев Қатарға мемлекеттік сапармен барды
22:13, 13 ақпан 2024
Тоқаев Қатарға мемлекеттік сапармен барды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: