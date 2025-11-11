Қазақстан президентінің бортымен Ресей аспанында Су-35 ұшақтары қапталдасып ұшты
Сурет: akorda.kz
2025 жылдың 11 қарашасында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ресейге барды.
Ақорданың баспасөз қызметі Қазақстан Президентінің №1 бортын ресейлік истребительдер сүйемелдеген сәттердің кадрларын жариялады.
Ресми ақпаратқа сүйенсек, мемлекеттік шекарадан өткен сәттен Мәскеу әуежайына қонғанға дейін Ресейдің әуе кеңістігінде Қазақстан Президентінің бортымен бірге РФ Қорғаныс министрлігінің Су-35 ұшақтары қапталдасып ұшты
