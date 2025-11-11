#Халық заңгері
Саясат

Қазақстан президентінің бортымен Ресей аспанында Су-35 ұшақтары қапталдасып ұшты

АҚОРДА Қазақстан Президентінің №1 бортын ресейлік истребительдер сүйемелдеген сәттердің кадрларын жариялады., сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2025 15:28 Сурет: akorda.kz
2025 жылдың 11 қарашасында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ресейге барды.

Ақорданың баспасөз қызметі Қазақстан Президентінің №1 бортын ресейлік истребительдер сүйемелдеген сәттердің кадрларын жариялады.

Ресми ақпаратқа сүйенсек, мемлекеттік шекарадан өткен сәттен Мәскеу әуежайына қонғанға дейін Ресейдің әуе кеңістігінде Қазақстан Президентінің бортымен бірге РФ Қорғаныс министрлігінің Су-35 ұшақтары қапталдасып ұшты

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
