Қасым-Жомарт Тоқаев Владимир Путинге хат жолдады
Ресми ақпаратты 2025 жылдың 13 қарашасында Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Хатта Мемлекет басшысы екіжақты кездесудің жылы және достық атмосферада өткенін атап өтті. Ол өзара сенім мен ашықтық негізінде пікір алмасу жүзеге асқанын, Қазақстан халқының да бұл сапарды зор ықыласпен қабылдағанын жеткізді.
Сонымен қатар, хатта Қазақстан мен Ресей арасындағы мемлекетаралық қарым-қатынасты жан-жақты стратегиялық серіктестік және одақтастық деңгейіне көтеру жөніндегі декларацияның айрықша мәнге ие екені көрсетілген. Бұл құжат екі ел арасындағы көпқырлы ынтымақтастықты едәуір нығайтып, экономикалық, саяси және мәдени байланыстарды жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік береді.
Мемлекет басшысы екі ел арасындағы стратегиялық серіктестіктің халықаралық аренадағы тұрақтылық пен ықпалды арттырудағы маңыздылығын атап өтті. Сонымен қатар, хатта өзара сауда-экономикалық байланыстарды дамыту, инвестициялық жобаларды жүзеге асыру және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты кеңейту бағытындағы нақты қадамдарға назар аударылған.
Қазақстан мен Ресейдің мемлекетаралық байланыстарын одан әрі тереңдету және өзара тиімді серіктестікті нығайту елдер үшін де, өңір үшін де маңызды стратегиялық мәнге ие екені хатта ерекше атап көрсетілген.
Қазақстан мен Ресей президенттері Касым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин арасындағы келіссөздер қорытындысы бойынша 14 құжатқа қол қойды.