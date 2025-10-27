Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин телефон арқылы сөйлесті
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Федерациясының Президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті.
Бұл туралы Ақорда 2025 жылдың 27 қазанында хабарлады.
Әңгімелесу барысында Қазақстан Президентінің Ресей Федерациясына жоспарланған мемлекеттік сапарына дайындық мәселесі талқыланды.
Мемлекеттер басшылары Мәскеуде өтетін келіссөздер екі елдің стратегиялық серіктестік және одақтастық қатынастарын одан әрі дамыту тұрғысынан айрықша маңызды екеніне назар аударды.
Сонымен қатар әлемдегі қазіргі ахуалдың кейбір аспектілері қарастырылды.
