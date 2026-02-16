#Халық заңгері
Оқиғалар

Қасым-Жомарт Тоқаев Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Федерациясының Президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.02.2026 16:12 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Федерациясының Президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекеттер басшылары Қазақстан-Ресей сан қырлы қарым-қатынасының қазіргі жай-күйі мен даму перспективасын достық әрі өзара сенім сипатында талқылады.

Президенттер жоғары деңгейде қол жеткізілген уағдаластықтардың дәйекті түрде жүзеге асырылып жатқанын атап өтті.

Сондай-ақ мәдени-гуманитарлық байланыстарды тереңдету жұмыстарына оң баға беріп, бірлескен ғылыми-білім беру бастамаларын ілгерілетудің маңызына тоқталды.

Қасым-Жомарт Тоқаев Владимир Путинді Қазақстанға мемлекеттік сапармен келуге шақырғанын тағы да растады.

Әңгімелесу барысында тараптар халықаралық және өңірлік күн тәртібіндегі мәселелер жөнінде пікір алмасты.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Литва президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
18:01, Бүгін
Мемлекет басшысы Литва президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин телефон арқылы сөйлесті
14:38, 27 қазан 2025
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин телефон арқылы сөйлесті
Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті
15:47, 06 наурыз 2023
Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті
