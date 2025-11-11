#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Саясат

Қазақстан мен Ресей стратегиялық серіктестіктің жаңа кезеңіне қадам басты

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, Путин и Токаев, Токаев и Путин, Россия и Казахстан, Казахстанско-российские отношения, РФ и РК, отношения России и Казахстана, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2025 09:24 Фото: akorda.kz
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Ресей жаңа стратегиялық серіктестік дәуірін ашады деп атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Қазақстан Президенті 2025 жылғы 11 қарашада "Российская газета" үшін жазған авторлық мақаласында мәлімдеді.

"Қазақстан мен Ресей сапалы әрі мазмұнды стратегиялық серіктестік пен одақтастық орната алды. Мұндай ынтымақтастықтың негізінде – осы турбулентті, болжауы қиын заманда халықтарымыздың бірге болуға саналы ұмтылысы жатыр. Басқаша айтқанда, мәңгілік достық – біздің мемлекеттер мен халықтарымыз үшін жолбасшы жұлдыз". Қасым-Жомарт Тоқаев

Президент екі ел арасындағы қатынастардың кемелдігі мен тұрақтылығына, олардың терең сенімге, өзара құрмет пен теңдікке негізделгеніне ерекше тоқталды.

"Халықтарымыздың болашағы үшін ортақ жауапкершілік екіжақты ынтымақтастықтың күн тәртібіндегі барлық мәселелерге шешім табуға мүмкіндік береді. Менің түсінігімде, Қазақстан мен Ресейдің стратегиялық әріптестігі мен одақтастығы – Еуразия қауіпсіздік жүйесін қалыптастырудың аса маңызды факторы. Қазақстан мен Ресей арасындағы қатынастар жан-жақты стратегиялық серіктестік пен одақтастық деңгейіне көтеріледі". Қасым-Жомарт Тоқаев

Мемлекет басшысы екіжақты ынтымақтастықтағы барлық жетістіктер Ресей Президенті Владимир Владимирович Путиннің белсенді және нәтижелі қызметімен тығыз байланысты екенін атап өтті.

"Қазақстанда ол ғаламдық ауқымдағы мемлекет қайраткері ретінде зор құрметке ие, оның есімі әлемнің көптеген елдерінде саясаткерлер мен қарапайым халықтың аузында жиі аталады". Қасым-Жомарт Тоқаев

Президенттің авторлық мақаласының толық мәтінімен мұнда танысуға болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Үлкен мән беріледі – Тоқаев Қазақстан-Ресей мемлекеттік шекарасы туралы шарттың 20 жылдығы туралы
09:40, Бүгін
Үлкен мән беріледі – Тоқаев Қазақстан-Ресей мемлекеттік шекарасы туралы шарттың 20 жылдығы туралы
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті
14:30, 31 мамыр 2024
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті
2024 жылы Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда көлемі 28 миллиард долларға жетті
20:14, 09 қазан 2025
2024 жылы Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда көлемі 28 миллиард долларға жетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: