Қазақстан мен Ресей стратегиялық серіктестіктің жаңа кезеңіне қадам басты
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Ресей жаңа стратегиялық серіктестік дәуірін ашады деп атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Қазақстан Президенті 2025 жылғы 11 қарашада "Российская газета" үшін жазған авторлық мақаласында мәлімдеді.
"Қазақстан мен Ресей сапалы әрі мазмұнды стратегиялық серіктестік пен одақтастық орната алды. Мұндай ынтымақтастықтың негізінде – осы турбулентті, болжауы қиын заманда халықтарымыздың бірге болуға саналы ұмтылысы жатыр. Басқаша айтқанда, мәңгілік достық – біздің мемлекеттер мен халықтарымыз үшін жолбасшы жұлдыз". Қасым-Жомарт Тоқаев
Президент екі ел арасындағы қатынастардың кемелдігі мен тұрақтылығына, олардың терең сенімге, өзара құрмет пен теңдікке негізделгеніне ерекше тоқталды.
"Халықтарымыздың болашағы үшін ортақ жауапкершілік екіжақты ынтымақтастықтың күн тәртібіндегі барлық мәселелерге шешім табуға мүмкіндік береді. Менің түсінігімде, Қазақстан мен Ресейдің стратегиялық әріптестігі мен одақтастығы – Еуразия қауіпсіздік жүйесін қалыптастырудың аса маңызды факторы. Қазақстан мен Ресей арасындағы қатынастар жан-жақты стратегиялық серіктестік пен одақтастық деңгейіне көтеріледі". Қасым-Жомарт Тоқаев
Мемлекет басшысы екіжақты ынтымақтастықтағы барлық жетістіктер Ресей Президенті Владимир Владимирович Путиннің белсенді және нәтижелі қызметімен тығыз байланысты екенін атап өтті.
"Қазақстанда ол ғаламдық ауқымдағы мемлекет қайраткері ретінде зор құрметке ие, оның есімі әлемнің көптеген елдерінде саясаткерлер мен қарапайым халықтың аузында жиі аталады". Қасым-Жомарт Тоқаев
Президенттің авторлық мақаласының толық мәтінімен мұнда танысуға болады.
