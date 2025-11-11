#Халық заңгері
Қоғам

Мәскеуде "Қазақстан мен Ресей достығы" сквері ашылды

Мәскеуде &quot;Қазақстан мен Ресей достығы&quot; сквері ашылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2025 18:11 Сурет: Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі
Қасым-Жомарт Тоқаевтың Ресей Федерациясына мемлекеттік сапары аясында Мәскеу қаласында "Қазақстан мен Ресей достығы" скверінің ашылу салтанаты өтті. Жаңа саябақ Мәскеудің Оңтүстік әкімшілік округінде, "Алма-Атинская" станциясының маңында орналасқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Салтанатты іс-шараға ҚР Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева, РФ Федералдық Жиналысы Федерация Кеңесі Төрағасының бірінші орынбасары Андрей Яцкин, дипломатиялық корпус өкілдері, сондай-ақ Ресей мен Қазақстанның танымал мәдениет және өнер қайраткерлері қатысты.

Сурет: Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі

"Ресей мен Қазақстан халықтарының достығына арналған тамаша сквердің ашылу рәсіміне қатысу – мен үшін зор мәртебе. Игі жоба Мәскеу қаласы үкіметінің бастамасымен қолға алынып, Ресей Федерациясының Сыртқы істер министрлігі қолдауымен жүзеге асып отыр. Бұл – екі ел арасындағы стратегиялық әріптестік пен тату көршілік қатынастардың жоғары деңгейін көрсетеді. Сквердің Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тарихи мемлекеттік сапары қарсаңында ашылып отырғаны да ерекше мәнге ие. Әрине, Мәскеуде де, Ресейдің басқа аймақтарында да, Қазақстанда да осындай қоғамдық орындар аз емес. Дегенмен, олардың көбірек болғаны игі, себебі мұндай нысандар екі ел арасындағы дәстүрлі достық пен ұрпақтар сабақтастығын айғақтай түседі", - деді Андрей Яцкин.

Сурет: Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі

Іс-шара барысында Аида Балаева Ресей мен Қазақстанды ғасырлар бойы қалыптасқан тату көршілік дәстүрлері мен ортақ рухани құндылықтарға негізделген берік байланыс біріктіретінін айтты. Бұл байланысқа тарихы тереңде жатқан мәдени ынтымақтастықтың үздіксіз дамуы негізгі тірек болып отыр.

Сурет: Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі

Министрдің пікірінше, мәдениет екі ел үшін де ағартушылыққа, ұлттық болмыс пен бірлікке бастайтын "рухани көпірге" айналды. Ол өз сөзінде осы жыл да халықтар арасындағы мәдени және шығармашылық байланыстардың мызғымас дәстүрге және бай мазмұнға ие екенін тағы бір мәрте дәлелдегенін атап өтті.

Айта кету керек, биылғы мамыр айында Астанада "Қазақстан мен Ресейдің Мәңгілік достығы" аллеясы ашылған болатын.

Айдос Қали
