Тоқаевтың сапары алдында Мәскеу көшелерінде Қазақстан мен Ресейдің тулары пайда болды
РИА Новости агенттігінің хабарлауынша, қала орталығын кесіп жатқан Ленин даңғылынан бастап Октябрьская метро станциясына дейін қос елдің жалауларымен безендірілген.
Тоқаев Ресей Федерациясына 11-12 қарашада мемлекеттік сапармен барады. Сапар аясында ол РФ президенті Владимир Путинмен келіссөздер жүргізеді.
Бұған дейін Кремль Қазақстан президентінің Ресей Федерациясындағы алдағы мемлекеттік сапары барысында Путин мен Тоқаев екіжақты қатынастар мәселелерін, сондай-ақ өңірлік және жаһандық күн тәртібінде қамтылған негізгі тақырыптарды талқылайтынын хабарлаған болатын. Сонымен қатар, мемлекет басшылары бейнебайланыс арқылы Орал қаласында өтетін Ресей мен Қазақстанның XXI өңіраралық ынтымақтастық форумының пленарлық отырысына қатысатыны да айтылады.
Айта кетсек, бүгін, 10 қарашада Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Федерациясы үкіметі төрағасының бірінші орынбасары Денис Мантуровты қабылдаған болатын. Кездесуде Қазақстан Президентінің Мәскеуге жасайтын мемлекеттік сапары аясында қаралатын көпжоспарлы ынтымақтастықтың басты бағыттары талқыланды.