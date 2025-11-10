#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
523.58
605.36
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
523.58
605.36
6.45
Саясат

Тоқаевтың сапары алдында Мәскеу көшелерінде Қазақстан мен Ресейдің тулары пайда болды

Ту, Қазақстан, Ресей, Мәскеу, Тоқаев, мемлекеттік сапар, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2025 23:32 Сурет: primeminister.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың мемлекеттік сапары қарсаңында Мәскеу көшелеріне Ресей мен Қазақстанның тулары ілініп, қатарынан желбіреуде, деп хабарлайды Zakon.kz.

РИА Новости агенттігінің хабарлауынша, қала орталығын кесіп жатқан Ленин даңғылынан бастап Октябрьская метро станциясына дейін қос елдің жалауларымен безендірілген.

Тоқаев Ресей Федерациясына 11-12 қарашада мемлекеттік сапармен барады. Сапар аясында ол РФ президенті Владимир Путинмен келіссөздер жүргізеді.

Бұған дейін Кремль Қазақстан президентінің Ресей Федерациясындағы алдағы мемлекеттік сапары барысында Путин мен Тоқаев екіжақты қатынастар мәселелерін, сондай-ақ өңірлік және жаһандық күн тәртібінде қамтылған негізгі тақырыптарды талқылайтынын хабарлаған болатын. Сонымен қатар, мемлекет басшылары бейнебайланыс арқылы Орал қаласында өтетін Ресей мен Қазақстанның XXI өңіраралық ынтымақтастық форумының пленарлық отырысына қатысатыны да айтылады.

Айта кетсек, бүгін, 10 қарашада Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Федерациясы үкіметі төрағасының бірінші орынбасары Денис Мантуровты қабылдаған болатын. Кездесуде Қазақстан Президентінің Мәскеуге жасайтын мемлекеттік сапары аясында қаралатын көпжоспарлы ынтымақтастықтың басты бағыттары талқыланды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Тоқаевтың Өзбекстанға мемлекеттік сапары аяқталды
20:43, 22 желтоқсан 2022
Тоқаевтың Өзбекстанға мемлекеттік сапары аяқталды
Тоқаевтың Ресейге жұмыс сапары аяқталды
01:24, 27 желтоқсан 2023
Тоқаевтың Ресейге жұмыс сапары аяқталды
Қасым-Жомарт Тоқаевтың Францияға ресми сапары аяқталды
19:16, 30 қараша 2022
Қасым-Жомарт Тоқаевтың Францияға ресми сапары аяқталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: