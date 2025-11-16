Қасым-Жомарт Тоқаевтың Өзбекстанға мемлекеттік сапары аяқталды
"Мемлекет басшысын "Ташкент-Хумо" әуежайынан Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев шығарып салды", деп хабарлады Ақорданың баспасөз қызметі 2025 жылы 16 қарашада.
Қазақстан президентінің Өзбекстандағы мемлекеттік сапары үш күнге созылды.
Айта кетсек, 2025 жылғы 14 қарашада Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ташкентке ресми сапармен барған болатын. 15 қарашада Мемлекет басшысы Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиеевпен келіссөз жүргізді.
Тоқаев пен Мирзиеев Жоғары мемлекетаралық кеңестің екінші отырысына қатысты. Президенттер келіссөздердің және Қазақстан мен Өзбекстан Жоғары мемлекетаралық кеңесі екінші отырысының қорытындысы бойынша Бірлескен мәлімдеме қабылдады.
16 қарашада Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 16 қарашада Ташкентте Орталық Азия мемлекеттері басшыларының VII Консультативтік кездесуіне қатысты. Ташкентте Орталық Азия мемлекеттері басшылары бірқатар маңызды құжаттарға қол қойды.