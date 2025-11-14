#Халық заңгері
Саясат

Қасым-Жомарт Тоқаевты Ташкентте қарсы алу рәсімі қалай өтті

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті Қазақстан мен Өзбекстанның әнұрандары шырқалып, Құрмет қарауылының бастығы рапорт берді. Салтанатты рәсімнен кейін мемлекеттер басшылары бір-біріне екі елдің ресми делегация мүшелерін таныстырды. Сапар бағдарламасына сәйкес ертең президенттер келіссөздер жүргізеді. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёевтің төрағалығымен Қазақстан-Өзбекстан Жоғары мемлекетаралық кеңесінің екінші отырысы өтеді.

14.11.2025 16:53
2025 жылғы 14 қарашада Ташкентте Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми ақпаратты Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Шара басталар алдында, Қазақстан мен Өзбекстанның әнұрандары шырқалып, Құрмет қарауылының бастығы рапорт берді.

Сурет: akorda.kz

Салтанатты рәсімнен кейін мемлекеттер басшылары бір-біріне екі елдің ресми делегация мүшелерін таныстырды.

Сурет: akorda.kz

Сапар бағдарламасына сәйкес ертең президенттер келіссөздер жүргізеді.

Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёевтің төрағалығымен Қазақстан-Өзбекстан Жоғары мемлекетаралық кеңесінің екінші отырысы өтеді.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
