#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
514.31
603.03
6.4
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
514.31
603.03
6.4
Саясат

Жапония Премьер-министрінің офисінде Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты салтанатты қарсы алу рәсімі өтті

Жапонияға ресми сапары аясында Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевты Токио қаласында Жапония Премьер-министрінің офисінде салтанатты қарсы алу рәсімі ұйымдастырылды., сурет - Zakon.kz жаңалық 18.12.2025 15:19 Сурет: akorda.kz
Жапонияға ресми сапары аясында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевты Токио қаласында Жапония Премьер-министрінің офисінде салтанатты қарсы алу рәсімі ұйымдастырылды.

Рәсім барысында Құрмет қарауылы сап түзеп, Қазақстан мен Жапонияның мемлекеттік әнұрандары шырқалды.

Сурет: akorda.kz

Құрмет қарауылының бастығы Мемлекет басшысына рапорт берді.

Одан кейін Қасым-Жомарт Тоқаев пен Жапония тарапының өкілі Санаэ Такаичи бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды.

Сурет: akorda.kz

Сапар аясында тараптар екіжақты ынтымақтастықты дамыту мәселелерін талқылауы жоспарланып отыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Жапонияның Премьер-министрі Санаэ Такаичимен келіссөз жүргізді
16:06, Бүгін
Мемлекет басшысы Жапонияның Премьер-министрі Санаэ Такаичимен келіссөз жүргізді
Қырғызстанда Қасым-Жомарт Тоқаевты салтанатты қарсы алу рәсімі өтті
11:18, 22 тамыз 2025
Қырғызстанда Қасым-Жомарт Тоқаевты салтанатты қарсы алу рәсімі өтті
Қасым-Жомарт Тоқаевты Ташкентте қарсы алу рәсімі қалай өтті
16:53, 14 қараша 2025
Қасым-Жомарт Тоқаевты Ташкентте қарсы алу рәсімі қалай өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: