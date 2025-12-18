Жапония Премьер-министрінің офисінде Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты салтанатты қарсы алу рәсімі өтті
Сурет: akorda.kz
Жапонияға ресми сапары аясында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевты Токио қаласында Жапония Премьер-министрінің офисінде салтанатты қарсы алу рәсімі ұйымдастырылды.
Рәсім барысында Құрмет қарауылы сап түзеп, Қазақстан мен Жапонияның мемлекеттік әнұрандары шырқалды.
Сурет: akorda.kz
Құрмет қарауылының бастығы Мемлекет басшысына рапорт берді.
Одан кейін Қасым-Жомарт Тоқаев пен Жапония тарапының өкілі Санаэ Такаичи бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды.
Сурет: akorda.kz
Сапар аясында тараптар екіжақты ынтымақтастықты дамыту мәселелерін талқылауы жоспарланып отыр.
