Мемлекет басшысы Жапонияның Премьер-министрі Санаэ Такаичимен келіссөз жүргізді
Қасым-Жомарт Тоқаев бұл сапар екі ел арасындағы қарым-қатынаста жаңа кезеңнің басталғанын атап өтті. Оның айтуынша, Жапония Қазақстан үшін Азиядағы уақыт тезінен өткен сенімді әрі стратегиялық серіктес саналады.
"Бүгінгі Жапония – ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүр мен заманауи инновацияны үйлестіре білген дамыған мемлекет. Сіздің парасатты басшылығыңызбен елдің халықаралық аренадағы рөлі артып келеді. Біз Жапонияны алыстағы көршіміз болғанымен, жақын әрі сенімді досымыз деп санаймыз", – деді Президент.
Мемлекет басшысы қазақ-жапон қарым-қатынасының берік институционалдық негізі бар екенін айтып, "Орталық Азия + Жапония" форматының бастауында тұрғанын еске салды. Бұл диалог алаңы бүгінде халықаралық деңгейде кеңінен танылғанын атап өтті.
Өз кезегінде Жапония Премьер-министрі Санаэ Такаичи Қазақстан Президентінің ресми сапары екіжақты ынтымақтастыққа тың серпін беретініне сенім білдірді.
"Қазақстанды заң үстемдігіне негізделген еркін әрі ашық әлемдік тәртіпті нығайту ісіндегі стратегиялық серіктес ретінде қарастырамыз. Өзара тиімді байланыстарды одан әрі дамыту үшін Сізбен тығыз ынтымақтастықты жалғастыруға дайынбыз", – деді ол.
Келіссөздер барысында тараптар сауда-экономикалық, инвестициялық, көлік-логистикалық, энергетикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы екіжақты ынтымақтастықты дамыту перспективаларын жан-жақты талқылады.