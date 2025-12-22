Қазақстан галлий өндірісі бойынша 2 орынға шығуы мүмкін: Жапониялық компаниялармен маңызды келісімдер жасалды
Атап айтқанда, Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. компаниясымен галлийді жеткізу туралы келісімге қол қойылды. ERG болжамынша, бұл Қазақстанға аталмыш өнім өндірісі бойынша әлемде екінші орынға шығуға мүмкіндік береді.
Айта кетейік, АО "Қазақстан Алтында" өндірістік ерітінділерінен галлий алу технологиясы ERG Research and Development компаниясының өзіне тиесілі әзірлемесі болып табылады. Бұл технология АО-ның негізгі өнімі – глинозем сапасын арттыруға және шығындарды азайтуға, сондай-ақ өте төмен мөлшердегі ерітінділерден жоғары тазалықтағы құнды металды алуға мүмкіндік береді.
ERG деректері бойынша, галлий өндірісін құруға салынатын инвестиция көлемі 12,5 млрд теңгеден асады және шамамен 70 жаңа жұмыс орны құрылмақ. Жаңа өндіріс қуаты жылына 15 тонна металл өндіруге жетеді. Ал алғашқы өнімді 2026 жылғы үшінші тоқсанында алу жоспарланып отыр.
"Жолдауында мемлекет басшысы сирек кездесетін және критикалық металдардың ерекше маңыздылығын атап, Қазақстанның әлемдік өндіріс және сауда тізбектеріне сенімді түрде ену қажеттігін көрсетті. Галлий – қазіргі технологияларда, әсіресе электроника саласында кеңінен қолданылатын стратегиялық маңызды металл. Сондықтан біздің жоба президент қойған міндеттерге толық сәйкес келеді. Галлий өндірісін іске қосу және оны Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd компаниясына жеткізу – отандық кәсіпорындарды дамытып, стратегиялық ресурстарды бәсекеге қабілетті өнімге айналдыру арқылы Қазақстанның жоғары технологиялық материалдар саласындағы позицияларын нығайтуға болатынын көрсетеді", – деді ERG компаниясының Бас атқарушы директоры, Басқарма төрағасы Шухрат Ибрагимов.
Сонымен қатар, ERG тобы Hitachi және Mitsui сияқты жапон конгломераттарымен өзара түсіністік және ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойды.
Мысалы, ERG мен Mitsui & Co., Ltd. арасындағы меморандум тау-кен байыту және металлургиялық жабдықты жаңғырту, тұрақты даму іс-шараларын жүзеге асыру, сондай-ақ жоғары өңделген өнім шығару бағыттарында бірлесіп бизнес мүмкіндіктерін зерттеуге арналған. Сондай-ақ, бастамалар көміртек ізін азайту үшін тау-кен самосвалдарын электрлендіру және обжигтік машиналарды жаңғырту сияқты экологиялық шараларға да назар аударады.
Hitachi Construction Machinery компаниясымен жасалған меморандум Hitachi EH4000 карьерлік самосвалдарының қозғалтқыш қондырғыларын гибридтік режимде пайдалану үшін модификациялау перспективаларын, сондай-ақ ERG тау-кен жабдығының тұрақты жұмысын арттыру мақсатында жасанды интеллектті қолдану мүмкіндіктерін бірлесіп зерттеуді көздейді.
Тараптар сондай-ақ төмен көміртекті ізге ие өнімдерді халықаралық нарықтарға жеткізу перспективаларын зерттеп, логистикалық тізбектерді жетілдіру, минералдық ресурстар саудасын дамыту, сондай-ақ қойма, кеден және көлік инфрақұрылымын қамтамасыз ету бойынша ұзақ мерзімді шешімдерді әзірлеу бойынша келісімге келді.
Жасалған келісімдерге қатысты пікір білдірген Шухрат Ибрагимов бұл келісімдердің ERG дамуы үшін, сондай-ақ жалпы отандық өндірісті дамытуда маңызды кезең ашатынын атап өтті.
"Жапонияның жетекші компанияларымен ынтымақтастық бізге технологиялық жаңғыртуды жеделдетуге, экологиялық таза шешімдерді енгізуге және қазақстандық өндірістердің әлеуетін кеңейтуге мүмкіндік береді. Біз мұнда тек топ кәсіпорындары үшін пайда ғана емес, сонымен қатар саланың және ел экономикасының дамуына елеулі үлес бар екенін көреміз. Қол қойылған меморандумдар мемлекет басшысының Жолдауында көрсетілген басымдықтарға – критикалық маңызды салаларды дамытуға, өндірістік суверенитетті нығайтуға және заманауи, жоғары технологиялық өндірістерге көшуге – толық сәйкес келеді. Жапон серіктестермен бірлескен жобалар ұзақ мерзімді, тұрақты нәтижелер береді деп сенеміз", – деді ол.
Сонымен қатар, Шухрат Ибрагимов ERG стратегиялық халықаралық серіктестіктерді дамытуға жұмысын жалғастыратынын, өндіріс процестерін трансформациялау, көміртек ізін азайту және Қазақстанның критикалық маңызды ресурстар нарығындағы позицияларын нығайтуға бағытталғанын атап өтті.