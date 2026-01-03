Қасым-Жомарт Тоқаев сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңға өзгерістерді бекітті
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекетке заңсыз алынған активтерді қайтару мәселелеріне қатысты заңнамалық өзгерістер енгізетін құжатқа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құжат Ақорда сайтында жарияланды.
"Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Конституциялық сот шешімдерін орындау және мемлекетке заңсыз алынған активтерді қайтару мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Заңға қол қойды", — делінген хабарламада.
Бұған дейін Сенат депутаттары осы заң жобасын екінші оқылымда мақұлдаған болатын.
Жарияланған ақпаратқа сәйкес, заңға төмендегідей өзгерістер енгізілді:
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар, мемлекеттік қызмет, мемлекетке заңсыз алынған активтерді қайтару, жер пайдалану құқықтарын мұрагерлікке беру және алимент төлеу міндеттемелерін орындау мәселелерін реттейтін заңдарға түзетулер енгізу;
- мемлекеттік қызмет атқаратын тұлғаларға кәсіпкерлік немесе басқа төленетін қызметпен айналысуға қойылған жалпы тыйымды алып тастау.
Дегенмен, қазіргі заңнамада белгіленген шектеулер келесі тұлғалар үшін сақталады:
- кәсіби тұрақты негізде жұмыс істейтін аумақтық сайлау комиссияларының мүшелері;
- Ұлттық банк, Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі қызметкерлері және азаматтық авиация саласындағы уәкілетті ұйым қызметкерлері;
- ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялардың басшылары.
Сонымен қатар, заң кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік функцияларды атқаратын тұлғалар үшін қандай жағдайларда тыйым салынатынын нақты көрсетеді:
- егер қызмет осы тұлғалардың міндеттерін орындауға кедергі келтірсе;
- қызметтік мүлікті пайдалану арқылы пайда болса;
- мүдделер қақтығысы туындаса.
Еске салсақ, 2025 жылғы 4 желтоқсанда Сенат депутаттары әкімшілік сот, заң шығару және құқықтық көмек көрсету мәселелеріне қатысты заңнамалық түзетулерді екінші оқылымда мақұлдаған болатын.
