Әлем

Трамп 1 қарашадан бастап Қытай тауарларына 100% баж салығын енгізгелі жатқанын мәлімдеді

11.10.2025 09:45
АҚШ президенті Дональд Трамп Қытайдан келетін барлық импорт тауарларға салынған қосымша тариф 1 қарашадан бастап өз күшіне енетінін ескертті. Оның айтуынша, бұған Қытайдың сауда саласындағы "өте агрессивті ұстанымы" түрткі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Дональд Трамп Truth Social-дағы парақшасында жазды.

"Қытай 1 қарашадан бастап өздерінде өндірілетін барлық дерлік өнімге экспорттық бақылау шараларын енгізетінін жариялап, бүкіл әлемге таратқан хатында "өте агрессивті ұстаным" танытты. Бұл барлығына қатысты әрі "көп жыл бұрын әзірленген жоспардың бір бөлігі" деп айтса да болады. Бұған жауап ретінде АҚШ 1 қарашадан бастап немесе Пекиннің әрекеттеріне байланысты одан да ертерек Қытай тауарларына қолданылып отырған баж салығын 100%-ға дейін көтереді, сондай-ақ барлық маңызды бағдарламалық қамтамасыз етуге экспорттық шектеулер енгізеді. Қытайдың мұндай қадамға барғанына сену, әрине қиынырақ, бірақ жағдай солай, бұл да тарихтың бір бөлшегі", деп жазды Трамп желіде.

Айта кетсек, Қытайдың коммерциялар министрлігі әлемдегі сирек кездесетін материалдар ағынына қатысты Бейжіңнің бақылауын айтарлықтай кеңейтетін жаңа экспорттық ережерлерді қолданысқа енгізетінін жариялаған болатын. Оған сәйкес, 1 желтоқсаннан бастап қытайлық сирек кездесетін материалдың 0,1% қамтитын кез келген өнім қытай билігінің келісімінсіз реэкпортқа жатпайды. Демек, әлемдегі сирек кездесетін деп танылған 18 элементтің 12-сінің экспорты ҚХР коммерциялар министрлігінің бақылауында болады.

Бұл - Трамп пен Си Цзиньпиннің Оңтүстік Кореядағы кездесуі аясында енгізілген жаңа ереже. Аталған жаңалық нарықта бірден дүрбелең тудырды: China Northern Rare Earth Group, China Rare Earth Resources & Technology және Shenghe Resources акцияларының құны тәулік бойында 9-10%-ға өсті. Оңтүстік Корея мен Тайвань алыптары — Samsung, SK Hynix және TSMC бұдан келетін салдарды талдауға жең түре кірісіп, Сеул "зиянды азайту" үшін Бейжіңмен келіссөз жүргізуге дайындалып жатқанын айтты.

Бұған дейін Трамп Қытай тауарларына 30 пайыздық баж енгізген болатын. Оған қосымша 100 пайыздық тарифті қоссақ, жалпы қытайлық тауарларға салынатын баждың көлемі 130% болмақ.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
