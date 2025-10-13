Нетаньяху Дональд Трампқа алтын көгершіннің мүсіншесін сыйға тартты
Премьер аталған сәтте түсірілген суретті Х әлеуметтік желісінде (бұрынғы Twitter) жариялады.
Трамп Израильге 13 қазанда барды. Бен-Гурион әуежайында оны елдің премьер-министрі Беньямин Нетаньяху және президент Ицхак Герцог әйелдерімен қарсы алды. The Times of Israel басылымы атап өткендей, Трамп әуежайда болған кезде хаттаманы бұза отырып, Нетаньяхуды жұбайымен бірге көлігіне шақырып алып, олармен бірге кнессетке (Израиль парламенті) тартты. Америка басшы кнессеттің құрметті қонақтар кітабына жазба қалдырды.
🇺🇸🇮🇱@realdonaldtrump pic.twitter.com/oMxEXevGVI— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 13, 2025
Содан кейін Трамп Мысырға аттануы керек, онда Газа секторындағы қақтығысты аяқтау туралы келісімге қол қою рәсімі өтеді.
Айта кетсек, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 13 қазанда АҚШ президенті Дональд Трампты Газа секторы бойынша дипломатиялық жеңіске жетуімен құттықтады.