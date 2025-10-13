#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Тоқаев Дональд Трампты Газа секторы бойынша дипломатиялық жеңісімен құттықтады

Құттықтау, жеделхат, Қасым-Жомарт Тоқаев, Дональд Трамп, Газа секторы, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2025 17:23 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 13 қазанда АҚШ президенті Дональд Трампты Газа секторы бойынша дипломатиялық жеңіске жетуімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ президенті Дональд Трампты Газа секторындағы көптен күткен бейбітшілікті орнатуда елеулі дипломатиялық жеңіске жетуімен құттықтады

Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ Президенті саяси ерік-жігерінің мықтылығын және халықтар арасындағы бейбітшілік пен келісім орнатуға шынайы ұмтылысын толық таныта білді деп санайды, делінген Ақорда хабарламасында.

Айта кетсек, 2025 жылы 9 қазанда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Мысырда өткен жанама келіссөздер нәтижесінде Газа секторындағы қақтығысты тоқтату және тұтқындарды босату туралы келісімді қолдайтынын жариялаған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
