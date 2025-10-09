Қасым-Жомарт Тоқаев Газа секторындағы қақтығысты тоқтату келісімін қолдады
Бұл туралы 2025 жылдың 9 қазанында президенттің көмекшісі – Баспасөз хатшысы Желдібай Руслан өз телеграм арнасында жазды.
Ресми ақпаратқа сүйенсек, мемлекет басшысы бұл қадамның аймақта бейбітшілік пен тұрақтылық орнатуға маңызды екенін атап өтті.
Тоқаев келіссөздерге Мысыр, Қатар және Түркия елдерінің араағайындық қызметінің үлесі зор екенін, сондай-ақ АҚШ тарапынан, соның ішінде Дональд Трамп бастаған топтың ерекше ықпал жасағанын жеткізді.
Мемлекет басшысы Қазақстан халықаралық араағайындық күштердің үйлесімді жұмысын бағалайтынын және аймақтағы тұрақтылық пен тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған келісімдерді қолдайтынын айтты.
Келісім тұтқындардың босатылуына және қақтығыстан зардап шеккен адамдардың жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді.