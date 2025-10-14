Мысырда Газа секторындағы атысты тоқтату туралы қорытынды келісімге қол қойылды
Іс-шараның тікелей эфирін жүргізген Fox News телеарнасы шараға Израиль мен ХАМАС өкілдері қатыспағанын мәлімдеді.
Трамп аталмыш құжатта Газа секторындағы жағдайды шешуге қатысты "бірқатар ережелер мен шаралар және басқа да аспектілер көрсетілген" деп мәлімдеді.
Саммит аясында АҚШ басшысы бұл күнге жету үшін "3000 жыл қажет болғанын" атап өтті, сондай-ақ Газа бойынша әлемдік мәміле "ең үлкен және ең қиын" екенін айтты.
Leaders of the United States, Egypt, Qatar, and Turkey sign a ceasefire agreement between Israel and Hamas, marking the end of the war in Gaza. pic.twitter.com/M2Xtyc6sW5— Mohammed Maree محمد مرعي (@mar3e) October 13, 2025
Айта кетссек, Газа секторындағы соғыс 2023 жылдың қазан айында ХАМАС Израильге шабуыл жасағаннан кейін басталды, ол кезде 1200 адам қаза тауып, 251 адам кепілге алынған болатын.
Палестина билігінің мәліметінше, соғыстың екі жылында Газадағы израильдік соққылардың салдарынан 67 мыңнан астам адам қаза тапқан.