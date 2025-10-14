#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Әлем

Байден Трампқа алғыс айтты

Байден Трампқа алғыс айтты, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2025 09:26 Сурет: X/JoeBiden
АҚШ-тың бұрынғы президенті Джо Байден әлеуметтік желі X-тегі жазбасында Дональд Трампқа ризашылығын білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Байденнің айтуынша, ол тірі қалған соңғы 20 тұтқынның отбасыларымен қауышқан күні ерекше қуаныш пен жеңілдік сезінгенін жазды. Сондай-ақ Газадағы бейбіт тұрғындар ауыр сынақтан өтіп, енді өмірін қалпына келтіруге мүмкіндік алғанына ризашылық білдірді.

"Бұл келісімге келу оңай болған жоқ. Менің әкімшілігім тұтқындарды үйіне қайтару, палестиналық бейбіт тұрғындарға көмек көрсету және соғысты тоқтату бағытында аянбай еңбек етті. Президент Трамп пен оның командасының атысты тоқтату жөніндегі жаңартылған келісімге қол жеткізу жолындағы еңбегін жоғары бағалаймын", – деп жазды Байден.

Еске сала кетсек, бұған дейін Мысырда Газа секторында атысты тоқтату туралы қорытынды келісімге қол қойылған еді. Осыдан кейін Дональд Трамп Ресей мен Украина арасындағы қақтығысты реттеуге көмектесе алатын адамды атаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Трамп Украинадағы бейбіт келіссөздерге кім көмектесе алатынын айтты
14:44, Бүгін
Трамп Украинадағы бейбіт келіссөздерге кім көмектесе алатынын айтты
Тоқаев Трампқа жасалған қастандықты қатаң айыптады
09:00, 14 шілде 2024
Тоқаев Трампқа жасалған қастандықты қатаң айыптады
БАҚ: Джилл Байден Трампқа жасалған қастандықтан кейін оның әйеліне қоңырау шалды
10:43, 15 шілде 2024
БАҚ: Джилл Байден Трампқа жасалған қастандықтан кейін оның әйеліне қоңырау шалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: