Тоқаев Трампқа алғыс айтып, хат жолдады
Қасым-Жомарт Тоқаев 6 қараша күні Вашингтонда өтетін Орталық Азия – АҚШ форматындағы саммитке қатысуға шақырғаны үшін Президент Дональд Трампқа шынайы ризашылығын білдіріп, хат жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорданың хабарлауынша, Мемлекет басшысы аталған бастама дер кезінде көтеріліп отыр деп санайды.
"Қасым-Жомарт Тоқаев Дональд Трамптың ішкі және сыртқы саясаттағы негізгі мақсаттарын, атап айтқанда, ақыл-парасатқа негізделген дәстүрлі құндылықтарға беріктігін, сондай-ақ бейбітшілік пен қауіпсіздікті қорғауға ұмтылысын қолдайды", - делінген хабарламада.
Айта кетейік, келесі аптада АҚШ-тың Оңтүстік және Орталық Азия істері жөніндегі арнайы өкілі Серхио Гор мен АҚШ Мемлекеттік хатшысының орынбасары Кристофер Ландаудың Қазақстанға сапары жоспарланып отыр.
Сапар барысында тараптар екіжақты және өңірлік күн тәртібіндегі кең ауқымды мәселелерін, соның ішінде қазақ-америкалық саяси диалогты нығайту мен сауда-экономикалық ынтымақтастықты кеңейтуді талқылайды. Ерекше назар өңірлік тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, сондай-ақ C5+1 форматындағы өзара іс-қимылды тереңдетуге аударылады.
