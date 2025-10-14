Франция мен АҚШ президенттері "қол күрестірді"
Дәстүрлі қол алмасу рәсімі кезінде Макронның алақаны Трамптың қолының үстінде болды. Осыдан кейін Трамп қолдардың орналасуын өзгертіп, оны армрестлингтегі балуандардың ұстасуына ұқсатты. Содан соң екі саясаткер қолдарын бір-біріне тарта бастады, әрі бұл кезде әңгімелерін үзген жоқ.
Олардың бұл қызықты сәті AFP басылымының YouTube арнасында жарияланып, кейіннен басқа ақпарат құралдарында да кеңінен тарады.
🚨 Trump's Iron Grip: Brutal Bro Handshake Crushes Macron at Gaza Peace Summit 🤝.— Trending Eyes🇮🇳 (@thetrendingeyes) October 13, 2025
US President Donald Trump reignited his infamous handshake rivalry with French President Emmanuel Macron at the Egypt-hosted Summit of Peace in Sharm el-Sheikh on October 13, 2025, delivering a… pic.twitter.com/1oCpqpYLQm
Бұған дейін Мысырда Газа секторындағы атысты тоқтату туралы қорытынды келісімге қол қойылғанын жазғанбыз.