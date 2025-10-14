#Қазақстан
Әлем

Франция мен АҚШ президенттері "қол күрестірді"

14.10.2025 14:56
2025 жылғы 13 қазанда Франция президенті Эммануэль Макрон мен АҚШ президенті Дональд Трамп Мысырдағы Шарм-эш-Шейх қаласында өткен саммит барысында журналистердің көзінше шағын қол күресін өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дәстүрлі қол алмасу рәсімі кезінде Макронның алақаны Трамптың қолының үстінде болды. Осыдан кейін Трамп қолдардың орналасуын өзгертіп, оны армрестлингтегі балуандардың ұстасуына ұқсатты. Содан соң екі саясаткер қолдарын бір-біріне тарта бастады, әрі бұл кезде әңгімелерін үзген жоқ.

Олардың бұл қызықты сәті AFP басылымының YouTube арнасында жарияланып, кейіннен басқа ақпарат құралдарында да кеңінен тарады.

Бұған дейін Мысырда Газа секторындағы атысты тоқтату туралы қорытынды келісімге қол қойылғанын жазғанбыз.

