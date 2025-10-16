Сеулде алғашқы азаматтық ядролық бункер салынады
The Korea Herald басылымының мәліметінше, бұл бункер тұрғындарды ядролық, биологиялық немесе химиялық шабуылдардан қорғауға арналған. Баспана бұрын Сондон тергеу изоляторы орналасқан Гарак-донг ауданындағы көпқабатты тұрғын үй кешенінің астына салынады.
Қорғанның жалпы ауданы шамамен 2100 шаршы метрді құрайды, 1020 адамға ықшамдалып салынған. Заманауи желдету, су жинау, сумен жабдықтау және канализация жүйелерімен жабдықталады. Адамдар онда 14 күнге дейін қауіпсіз жағдайда бола алады.
"핵 공격 14일 생존" 송파구 아파트 지하에 '핵·화생방 벙커' 짓는다— ❄wïntër_/ᐠ._.🌸マ (@Winter_c818) October 13, 2025
> 그냥 어쩐지 악의 무리가 마약같은거 편하게 할수있는 장소 마련해주는 그런 느낌이랄까 pic.twitter.com/4bJCLnwnNG
Бейбіт уақытта бункер орналасқан орын фитнес-орталық ретінде пайдаланылатын болады.
"Жобаға түрткі болған негізгі факторлар – Солтүстік Корея тарапынан күшейіп келе жатқан әскери қауіптер мен жаһандық қауіпсіздік саласындағы тұрақсыздық", – делінген жарияланымда.
Мұндай қорғаныс орындарының құрылысы "Сеул қорғанысы – 2030" атты қалалық жоспардың бір бөлігі болып табылады. Бұл жоспарды Сеул қаласының билігі 2024 жылдың наурызында қабылдаған.
Сонымен қатар, бункер салынып жатқан тұрғын үй кешенінің иллюстрациясы да жарияланды.
Сурет: koreaherald
