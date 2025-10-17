АҚШ екі жыл бұрын мұхит түбіне батып кеткен сүңгуір қайықтың неліктен апатқа ұшырағанын анықтады
Есепте "Титан" батискафының апаты "құрылымдық жобалау" қатесінен болғаны атап өтілген.
Тергеу барысында мамандар батискафтың корпусы қажетті беріктік пен ұзақ мерзімділік талаптарына сай еместігіне қорытынды жасады. Бұл туралы "Титанды" жарыққа шығарған OceanGate компаниясы хабарсыз болған, себебі олар терең су аппаратының сынақтарын өткізбеген.
Комиссияның пікірі бойынша, егер де техникалық мамандар кеменің сол кездегі жағдайына жіті мән бергенде, қайғылы оқиғаның алдын алуға болатын еді.
Апатқа кінәлі ретінде "Титанды" жасап шыққан OceanGate компаниясы аталды. Қайғылы оқиғадан бес адам қаза тапты, соның ішінде OceanGate компаниясының негізін қалаушы Стоктон Раш-та бар.
