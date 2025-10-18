Әзірбайжанның бірінші ханымы Ватиканда Рим Папасымен кездесті
Сурет: Facebook/FirstvicepresidentofAzerbaijanOfficial
2025 жылғы 17 қазанда Әзірбайжан Республикасының бірінші вице-президенті Мехрибан Әлиева Қасиетті Тақ — Ватиканға ресми сапары аясында Рим Папасы Лев XIV-пен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Кездесу барысында Мехрибан Әлиева мен Рим Папасы Әзірбайжан мен Ватикан арасындағы екіжақты қатынастардың дамуын талқылады. Бұл жөнінде Әлиеваның әлеуметтік желідегі парақшаларында хабарланды.
Сондай-ақ, Әзірбайжандағы Қасиетті Таққа қарасты католик шіркеуінің қызметі және елде екінші католик шіркеуін салу бойынша жүргізіліп жатқан дайындық жұмыстары туралы ақпарат ұсынылды.
"Папа бірінші вице-президентке алғысын білдіріп, екіжақты қатынастардың дамуына Мехрибан Әлиева бірнеше жыл бұрын ұсынған бастамалар үлкен үлес қосқанын атап өтті", – делінген Әзербайжанның бірінші ханымының жарияланымдарында.
Айта кетейік, 20-21 қазан күндері Әзірбайжан Президенті Қазақстанға сапармен келеді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript