Түркия Рим Папасының тарихи сапарына дайындалуда
Бірінші Никея соборының 1700 жылдық мерейтойына арналған бұл қажылық сапар 27 қарашада Анкарада басталады. Онда қасиетті әкей Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанмен кездеседі, кейін билік өкілдерімен, қоғам қайраткерлерімен және дипломатиялық корпуспен жүздеседі. Сол күні кешке ол Ыстамбұлға ұшады. Сапар бағдарламасын Қасиетті Престолдың баспасөз қызметі жариялады.
This is the official program for the first apostolic journey of Pope Leo XIV, which will take place from November 27 to December 2, 2025.— EWTN Vatican (@EWTNVatican) November 26, 2025
The Pontiff will visit Turkey and Lebanon, making a pilgrimage to İznik (ancient Nicaea) on the occasion of the 1700th anniversary of the… pic.twitter.com/ouqZul0EyZ
Алты күндік бұл сапар мамыр айында сайланған 70 жастағы понтифик үшін алғашқы ірі халықаралық сынақ болмақ. Папа баратын қалаларда қауіпсіздік шаралары күшейтілген.
Папаның сапары өтетін күні Сириялық православ шіркеуі Мор Эфремде – Түркия Республикасында салынған алғашқы шіркеуде – өрт сөндіру көлігі мен жедел жәрдем кезекшілік етеді. Шіркеуде Папаға арналған демалыс бөлмесі дайындалған. Ал, ғимарат алдында Ватикан туы көтерілген.
Pope Leo is set to visit Turkey and Lebanon later this month, marking his first trip outside Italy as the head of the Catholic Church. Preparations are underway in Turkey’s major cities like Istanbul, Ankara and Bursa for the trip.— Rudaw English (@RudawEnglish) November 25, 2025
Reporting: @SterkRawin pic.twitter.com/FFuozEVbJN
Сондай-ақ, шіркеуде жергілікті шіркеулер мен христиан қауымдастықтарының жетекшілерімен кездесу үшін арнайы дастархан жайылған. Киелі орындар үшін жауаптылардың айтуынша, шамамен бір апта бойы шіркеулер мен соборлар діни рәсімдерден басқа уақытта келушілер үшін жабық болады.
Сурет: vaticannews.va
30 қараша, жексенбі күні түстен кейін понтифик Ататүрк әуежайынан Бейрутқа аттанады. Онда да дайындық қызу жүріп жатыр.