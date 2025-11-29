#Халық заңгері
Әлем

"Аяқ-киімін шешіп қойды". Рим папасы Түркияда болып, Көк мешітке бас сұқты

Көк мешіт, Түркия, Рим папасы, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.11.2025 15:30 Сурет: wikipedia
Рим папасы Түркияның діни жетекшілерімен кездесу алдында Ыстамбұлдағы Көк мешітке барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Рим папасы XIV Лео сенбіде Ыстамбұлдағы Көк мешітке барды, бірақ намаз уақытына аялдамады, өйткені ол Түркияның діни жетекшілерімен кездесіп, сондай-ақ елдің шағын католиктік қауымдастығы алдында уағыз оқуы тиіс еді, деп жазады ABC.

Түркияның Дін істері басқармасының басшысы Диянета Рим папасына XVII ғасырдағы мешіттің биік күмбездерін және оның бағандарындағы араб жазуларын көрсетті.

"Ватикан Рим папасы онда "қысқа үнсіздік" сақтайтынын мәлімдеген, бірақ олай болмаған сияқты. Мешіт имамы Асгин Тунджа Левті дұға етуге шақырғанын айтты, өйткені мешіт "Алланың үйі", бірақ Рим папасы одан бас тартты", – деп жазады ABC.

Кейін Ватикан өкілі Маттео Бруни: "Рим папасы мешітке үнсіздік сақтап, ойлану және құлақ түру сипатынд сол жерге және сол арада дұға қылуға жиналғандар құрмет таныту үшін барды", - деді.

XIV Лео - тарихтағы алғашқы америкалық Рим папасы, ол өзінен бұрынғылардың ізімен Түркияның мұсылман көпшілігіне құрмет ретінде Сұлтан Ахмед мешітіне ресми сапармен барды. Рим папасы аяқ киімін шешіп, кілеммен жүрді.

Түркияға алты күндік сапар мамыр айында сайланған 70 жастағы понтифик үшін алғашқы ірі халықаралық сынақ болмақ. Қалаларда қауіпсіздік шаралары күшейтілді.

 

