#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Әлем

Газа секторын қалпына келтіруге 70 миллиард доллар қажет – сарапшылар есебі

Газа секторын қалпына келтіруге 70 миллиард доллар қажет – сарапшылар есебі, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.10.2025 17:29 Сурет: БҰҰ-әйелдер/С. А. Элуф
Біріккен Ұлттар Ұйымы, Еуропалық Одақ және Дүниежүзілік банк бірлесіп жүргізген жедел шығындар мен қажеттіліктерді бағалау нәтижесіне сәйкес, Газа секторын толық қалпына келтіруге шамамен 70 миллиард доллар (яғни 37,5 триллион теңгеден астам) қажет болады. Бұл туралы Zakon.kz хабарлады.

БҰҰ өкілі баспасөз мәслихатында Еуропа елдері, Канада және АҚШ секілді бірнеше мемлекеттер бұл бастамаға қаржылай қолдау көрсетуге дайындығын білдіргенін атап өтті.

"Біз Еуропалық әріптестерімізден, Канададан және басқа да елдерден жақсы жаңалықтар естідік. Олар қалпына келтіру ісіне көмектесуге дайын", – деді БҰҰ өкілі.

БҰҰ сарапшыларының айтуынша, мұнайға бай Парсы шығанағы елдері де бұл процесті қаржыландыруға ықылас танытуы мүмкін. Сонымен қатар, Египет Газа секторына арналған логистикалық база ретінде көмектесе алады деген болжам бар.

Еске салайық, бұған дейін АҚШ Федералдық тергеу бюросы (ФБР) өз елінің аумағында ХАМАС ұйымының содыры ұсталғанын хабарлаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Иран 10 жылдық ядролық келісімді ресми түрде тоқтатты
16:31, Бүгін
Иран 10 жылдық ядролық келісімді ресми түрде тоқтатты
Ауғанстан мен Пәкістан арасындағы қарулы қақтығыстар: тараптар келіссөздер өткізеді
14:53, Бүгін
Ауғанстан мен Пәкістан арасындағы қарулы қақтығыстар: тараптар келіссөздер өткізеді
Әзірбайжанның бірінші ханымы Ватиканда Рим Папасымен кездесті
14:16, Бүгін
Әзірбайжанның бірінші ханымы Ватиканда Рим Папасымен кездесті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: