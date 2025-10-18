Газа секторын қалпына келтіруге 70 миллиард доллар қажет – сарапшылар есебі
Сурет: БҰҰ-әйелдер/С. А. Элуф
Біріккен Ұлттар Ұйымы, Еуропалық Одақ және Дүниежүзілік банк бірлесіп жүргізген жедел шығындар мен қажеттіліктерді бағалау нәтижесіне сәйкес, Газа секторын толық қалпына келтіруге шамамен 70 миллиард доллар (яғни 37,5 триллион теңгеден астам) қажет болады. Бұл туралы Zakon.kz хабарлады.
БҰҰ өкілі баспасөз мәслихатында Еуропа елдері, Канада және АҚШ секілді бірнеше мемлекеттер бұл бастамаға қаржылай қолдау көрсетуге дайындығын білдіргенін атап өтті.
"Біз Еуропалық әріптестерімізден, Канададан және басқа да елдерден жақсы жаңалықтар естідік. Олар қалпына келтіру ісіне көмектесуге дайын", – деді БҰҰ өкілі.
БҰҰ сарапшыларының айтуынша, мұнайға бай Парсы шығанағы елдері де бұл процесті қаржыландыруға ықылас танытуы мүмкін. Сонымен қатар, Египет Газа секторына арналған логистикалық база ретінде көмектесе алады деген болжам бар.
Еске салайық, бұған дейін АҚШ Федералдық тергеу бюросы (ФБР) өз елінің аумағында ХАМАС ұйымының содыры ұсталғанын хабарлаған болатын.
