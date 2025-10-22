Грузиннің хачапуриі мен өзбектің тандыр наны әлемдегі ең үздік нан түрлерінің қатарына енді
CNN Travel басылымы әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған ең дәмді 50 нан түрінің тізімін жасады. Тізім әліпби ретімен берілген және нақты орындар көрсетілмеген.
Посткеңестік елдер арасынан тізімге ресейлік каравай, грузиннің хачапуриі, армянның лавашы және өзбектің тандырда пісірілетін наны — нон енген.
Сондай-ақ үздіктер қатарына түріктің симиті, америкалық пахта печеньесі, британиялық крампеттер, монреальдық бублик және қытайдың шобин наны кірді.
Оңтүстік Америкадан мексикалық тортилья, бразилиялық ірімшік наны, чилилік марракета және венесуэлалық жүгері наны — арепа тізімге енгізілген.
