Францияда зейнеткерлер көршісін бес жыл бойы тұтқында ұстап, азаптаған
Фото: pexels
Францияда 82 жастағы ер адам мен 60 жастағы оның серігі 45 жастағы көршісін бес жыл бойы тұтқында ұстап, жүйелі түрде азаптаған. Жәбірленуші психологиялық тұрғыдан осал жағдайда болған, деп хабарлайды Zakon.kz.
The Herald деректері бойынша, олар әйелдің ботқасына жуғыш құрал қосқан.
Қазанның ортасында жәбірленуші, бірнеше рет қашып кетуге тырысқанымен, қорқып қайта оралған, соңында өздігінен қашып шығып көршісінен көмек сұрап, ауруханаға жеткізілген. Сол кезде оған гипотермия диагнозы қойылған.
Жәбірленушінің айтуынша, олар оны бақта немесе гаражда ұстаған, дәрет жасау үшін кастрюльдер мен пакеттерді пайдалануға мәжбүрлеген. Сонымен қатар, қылмыскерлер оның соңғы ақшасын өздеріне аударып отырған.
Күдіктілер айыптардың тек бір бөлігін ғана мойындаған, тергеу әлі жалғасуда. Прокурорлар мәлімдегендей, жұп әйелді азаптап, оның ақшасын иемденген.
Еске сала кетейік, бұған дейін әйел күйеуін атқан және қылмыс орнында гүлзарды бұзған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript