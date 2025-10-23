Қолтырауындар мекендейтін өзенді 2032 жылғы Олимпиада жарыстарына жарамды деп тапты
Radio New Zealand мәліметінше, 2032 жылы Брисбенде өтетін Олимпиада және Паралимпиада ойындарына арналған спорттық нысандарды жаңарту мен салуға жауапты Games Independent Infrastructure and Coordination Authority (GIICA) құрылымы Фицрой өзенін байдарка мен каноэ жарыстарын өткізуге лайық деп шешкен.
"Негізінен біз енді 2032 жылы ескек есу спорты үшін жасыл жарық алдық. Барлық мәліметтер жиналды, және жарыстарды өткізуге кедергі жоқ", – деді Квинсленд штатынан Австралия Федералдық парламентінің депутаты Мэтт Канаван.
GIICA сарапшылары өзенді тексеріп, оның Халықаралық ескек есу федерациясының талаптарына толық сай келетінін растаған. Ал Квинсленд штатының премьер-министрі Дэвид Крисафулли билік өзендегі қолтырауындармен күрес жүргізіп, бұл қауіпті жоятынын мәлімдеді.
Айта кетейік, бұған дейін Халықаралық ескек есу федерациясы Фицрой өзенін 2032 жылғы Олимпиада ойындары кезінде жарыстар өткізуге жарамсыз деп тапқан еді. Алайда өзен жаттығу өткізуге қолайлы деп танылған. Соңғы жылдары дәл осы жерде Аустралияның ұлттық құрамасы жаттығып, университетаралық жарыстар тұрақты түрде өтіп келеді.
Бұған дейін жас бразилиялық футболшы сиырға соғылып, мотоцикл апатынан көз жұмғаны хабарланған.