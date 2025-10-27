Оңтүстік Қытай теңізінде жарты сағат айырмашылықпен АҚШ-тың екі бірдей әскери ұшағы апатқа ұшырады
2025 жылдың 26 қазанында Оңтүстік Қытай теңізінде АҚШ Әскери-теңіз флотының тікұшағы мен жойғыш ұшағы жарты сағаттық айырмашылықпен апатқа ұшырады, деп хабарлайды Zakon.kz.
MH-60R Sea Hawk тікұшағы мен F/A-18F Super Hornet жойғыш ұшағы USS Nimitz авиатасушысы арқылы жоспарлы операциялар орындап жатқан кезде апатқа ұшырады. Оқиға туралы АҚШ-тың Тынық мұхиты флотының мәліметтеріне сілтеме жасап, ABC арнасы ақпарат тараттты.
Әскерилердің мәліметінше, тікұшақ жергілікті уақыт бойынша шамамен 14:45 те суға құлаған. Оның үш адамнан тұратын экипажы құтқарылды. 30 минуттан кейін, 15:15-те, 22 соққы күшіне ие "Қызыл қанаттар" жойғыш ұшағы да апатқа ұшырады. Екі ұшқыш та катапультпен шығып, аман-есен құтқарылды.
"Оқиғаға қатысқан барлық қызметкерлердің денсаулығы тұрақты. Апаттың себептері анықталуда", – делінген флоттың ресми мәлімдемесінде.
