#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Әлем

Оңтүстік Қытай теңізінде жарты сағат айырмашылықпен АҚШ-тың екі бірдей әскери ұшағы апатқа ұшырады

Әуе айлағы, Жойғыш ұшақтар, тікұшақтар, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2025 11:31 Сурет: wikipedia
2025 жылдың 26 қазанында Оңтүстік Қытай теңізінде АҚШ Әскери-теңіз флотының тікұшағы мен жойғыш ұшағы жарты сағаттық айырмашылықпен апатқа ұшырады, деп хабарлайды Zakon.kz.

MH-60R Sea Hawk тікұшағы мен F/A-18F Super Hornet жойғыш ұшағы USS Nimitz авиатасушысы арқылы жоспарлы операциялар орындап жатқан кезде апатқа ұшырады. Оқиға туралы АҚШ-тың Тынық мұхиты флотының мәліметтеріне сілтеме жасап, ABC арнасы ақпарат тараттты.

Әскерилердің мәліметінше, тікұшақ жергілікті уақыт бойынша шамамен 14:45 те суға құлаған. Оның үш адамнан тұратын экипажы құтқарылды. 30 минуттан кейін, 15:15-те, 22 соққы күшіне ие "Қызыл қанаттар" жойғыш ұшағы да апатқа ұшырады. Екі ұшқыш та катапультпен шығып, аман-есен құтқарылды.

"Оқиғаға қатысқан барлық қызметкерлердің денсаулығы тұрақты. Апаттың себептері анықталуда", – делінген флоттың ресми мәлімдемесінде.

Бұған дейін Ыстамбұл маңында жер сілкінісі тіркелгенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
