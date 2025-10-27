Грузияда астыртын жолмен уран сатып алмақ болған Қытай азаматтары ұсталды
Fox News-тың хабарлауынша, күдіктілер радиоактивті материалды Қытайға тасымалдауды жоспарлаған. Әлеуметтік желіде қаскөйлерді ұстау сәтінің видеосы тарады. Кадрлардан Грузия қауіпсіздік қызметінің қызметкерлері уран ретінде танылған заты бар бөтелкелерін тәркілеп, адамдарды оқиға орнында қамауға алғанын көруге болады.
Басылымның хабарлауынша, ұсталғандардың бірі Грузияда заңсыз болған, яғни оның визасының мерзімі өтіп кеткен. Тура осы адамды тергеушілер радиоактивті материалды бағалау үшін шетелден мамандарды тарта отырып, уранды сатып алу жайын ұйымдастырған деп болжайды. Топтың қалған мүшелері жағдайды Қытайда отырып үйлестіріп, сырттай бақылауда деп болжанады.
🇬🇪🇨🇳⚡- Three Chinese nationals were arrested in Georgia for allegedly attempting to buy 2 kg of uranium illegally.— Monitor𝕏 (@MonitorX99800) October 26, 2025
Authorities say the group planned to pay $400,000 and transport the material to China via Russia. pic.twitter.com/5oiV0KqlbT