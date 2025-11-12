#Халық заңгері
Қоғам

Екі қазақстандық бостандықтан және 133 млн теңгеден айырылды – олар өздерінің кінәсіз екенін мәлімдейді

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 16:06 Фото: Zakon.kz
Қазақстандық екі азамат заңсыз онлайн-казино ұйымдастырғаны үшін сотталғаннан кейін Қылмыстық істер бойынша кассациялық сотқа шағымданған, бірақ шешім өзгеріссіз қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сот баспасөз қызметінің 2025 жылғы 12 қарашадағы мәліметіне сәйкес, сотталғандар 4,5 және 2,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Сондай-ақ олардың мүлкі мен ірі көлемдегі ақшалай қаражат мемлекет кірісіне – 113 миллион теңге – тәркіленді.

"Сот үкіміне сәйкес, сотталғандар покер ойынын электронды қосымша арқылы ұсынатын заңсыз онлайн-казино ұйымдастырған. 2022 жылғы желтоқсаннан 2024 жылғы мамырға дейін олар қылмыстық топпен жұмыс істеп, ойыншыларды интернет арқылы тартқан. Қатысушылардан ақша алу және есеп айырысу үшін өздерінің банктік карталарын пайдаланған. Бір жарым жылдық қылмыстық әрекеттерінің нәтижесінде олар 133 миллион теңге көлемінде табыс алған", – делінген хабарламада.

Сотталғандардың адвокаттары кассациялық шағым беріп, үкімді жоюды сұраған. Олар интернет-казино қызметі олардың қорғауындағы тұлғалар үшін заңмен тікелей тыйым салынбағанын және дәлелдердің сенімсіз екенін мәлімдеген.

Алайда Қылмыстық істер бойынша кассациялық сот қылмыстық әрекеттердің толық дәлелденгенін анықтады:

  • Кінә әріптестердің мойындаулары мен ойыншылардың куәліктерімен расталған, олар заңсыз казиноның жұмыс схемасын растайды.
  • Сарапшының қорытындысы бойынша ойыншылардан келген 133 миллион теңге сотталғандардың есеп-шоттарына делдалдар арқылы түскені тіркелген.
  • Интернет-казино ұйымдастыру әрдайым заңмен тыйым салынған, ал Қылмыстық кодекстің 307-бабындағы түзетулер осы шектеулерді нақтылаған.
"Барлық дәлелдер заңды жолмен алынған және біріктірілген түрде сотталғандардың кінәсін растайды. Істің материалдары мен шағымдардың негізділігі мұқият қаралғаннан кейін, кассациялық сот сотталғандардың заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырғаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылуын заңды деп тапты", – делінген Қылмыстық істер бойынша кассациялық сот хабарламасында.

Қараша басында Алматы қаласында PokStars және LuckyShark онлайн-ойындарын заңсыз ұйымдастыру фактісі бойынша сот шешімі шығарылған еді.

