Әлем

Эстониялық азамат орманда 250 килограмдық авиабомба тауып алды

Эстониялық азамат орманда 250 килограмдық авиабомба тауып алды , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2025 11:33 Сурет: pixabay
Ресей шекарасына жақын жерде 250 килограмдық авиабомба табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Postimees басылымының мәліметі бойынша, орманда серуендеп жүрген адам ірі жарылғыш зат тапқан. Оқиға орнына саперлер келіп, оның авиабомба екенін анықтаған.

Басылым бомбаның қай елде және қай уақытта жасалғаны туралы ақпарат жазбаған.

Бұған дейін Мексикада дүкенде шыққан өрт кезінде 23 адам опат болғанын жазғанбыз.


Берлин полициясы терактінің алдын алды
12:41, Бүгін
Берлин полициясы терактінің алдын алды
Габриэль Диалло ATP 250 Almaty Open турнирінің финалына шықты
09:15, 20 қазан 2024
Габриэль Диалло ATP 250 Almaty Open турнирінің финалына шықты
"ПСЖ" Мбаппені "Реалға" 250 миллион еуроға жіберуге келісті
10:05, 23 маусым 2023
"ПСЖ" Мбаппені "Реалға" 250 миллион еуроға жіберуге келісті
