Эстониялық азамат орманда 250 килограмдық авиабомба тауып алды

Ресей шекарасына жақын жерде 250 килограмдық авиабомба табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Postimees басылымының мәліметі бойынша, орманда серуендеп жүрген адам ірі жарылғыш зат тапқан. Оқиға орнына саперлер келіп, оның авиабомба екенін анықтаған.
Басылым бомбаның қай елде және қай уақытта жасалғаны туралы ақпарат жазбаған.
