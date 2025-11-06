#Халық заңгері
Әлем

Ресейлік балалар кинотеатрда көздерін күйдіріп алды

Ресейлік балалар кинотеатрда көздерін күйдіріп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2025 10:58 Сурет: freepik
Хакасияда киносеанстан кейін көздің тор қабығы зақымданған 32 адам, оның ішінде 20-сы кәмелетке толмаған бала, офтальмология бөліміне түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

krsk.aif.ru сайтының мәліметінше, Абакан қаласындағы "Наутилус" кинотеатрының қызметкері сеанс басталар алдында бактерицидтік шамдарды сөндірмей қойған. Соның салдарынан залда отырғандардың бәрі көздің тор қабығына күйік алған.

SHOT басылымына зардап шеккендердің бірі берген сұхбатында, фильм көрсетілімінен бірнеше сағат өткен соң көрермендердің көздері қатты ауырғанын айтқан.

Ересектер мен балаларға дәрігерлердің көмегі қажет болған. Абырой болғанда, медициналық көмек дер кезінде көрсетілген: қазіргі уақытта ешкімнің көру қабілетіне қауіп төніп тұрған жоқ.

Оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды.

Бұған дейін Грекиядағы жойқын зілзала толқындары Түркияға дейін сезілгенін жазғанбыз.

