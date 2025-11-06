Ресейлік балалар кинотеатрда көздерін күйдіріп алды
Хакасияда киносеанстан кейін көздің тор қабығы зақымданған 32 адам, оның ішінде 20-сы кәмелетке толмаған бала, офтальмология бөліміне түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.
krsk.aif.ru сайтының мәліметінше, Абакан қаласындағы "Наутилус" кинотеатрының қызметкері сеанс басталар алдында бактерицидтік шамдарды сөндірмей қойған. Соның салдарынан залда отырғандардың бәрі көздің тор қабығына күйік алған.
SHOT басылымына зардап шеккендердің бірі берген сұхбатында, фильм көрсетілімінен бірнеше сағат өткен соң көрермендердің көздері қатты ауырғанын айтқан.
Ересектер мен балаларға дәрігерлердің көмегі қажет болған. Абырой болғанда, медициналық көмек дер кезінде көрсетілген: қазіргі уақытта ешкімнің көру қабілетіне қауіп төніп тұрған жоқ.
Оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды.
