Алматыда желшешекке шалдыққан балалар жансақтау бөліміне түсті
Жыл басынан бері індетке шалдыққандар саны 40%-ға артқан. КТК арнасының хабарлауынша, олардың басым бөлігі – екпе алмаған балалар.
Тек қыркүйек айына дейінгі тоғыз айда желшешек 183 балада расталды. Олардың көбі – бастауыш сынып оқушылары мен мектеп жасына дейінгі балалар.
"Көп жағдайда ата-аналар бұл ауруға салғырт қарайды. Кейбірі тек аурудың 10-күні ғана дәрігерге жүгінеді", – дейді дәрігерлер.
Мамандардың айтуынша, баласының денсаулығына мұндай көзқарас емдеу процесін қиындатады. Кейбір балалар ауруханаға өте ауыр жағдайда жеткізіледі.
"Тек осы айдың өзінде жансақтау бөліміне асқынулармен 14 бала түсті. Олардың көбінде екі жақты өкпе қабынуы (пневмония), тырысқақ синдромы және жедел тыныс жеткіліксіздігі анықталды", – делінген телеарна сюжетінде.
Дәрігерлердің айтуынша, желшешекке қарсы екпе міндетті вакцина тізіміне кірмегендіктен, ұжымдық иммунитет тек ауруды бастан өткергеннен кейін ғана қалыптасады. Сол себепті дәрігерлер ата-аналарға балаларын ерікті түрде екпе алуға шақырады.
"Халықты екпеге шақыру жұмысын күшейтіп, жеке клиникалармен тығыз байланыс орнату керек. Қазіргі таңда олардың көпшілігі МӘМС (Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру) аясындағы вакциналау міндеттемелерін толық орындамай отыр", – деді Алматы қаласының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Әсел Қалыкова.
Бұған дейін Астана қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы елордадағы эпидемиологиялық жағдай туралы ақпарат берген болатын.