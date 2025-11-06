Қытайда жақын қалған жойқын тайфунға байланысты қауіптің сары деңгейі енгізілді
CCTV телеарнасының мәліметінше, табиғи апаттың негізгі себебі — былтырдан бері белсенділігі артқан Канлаон вулканының атқылауы. Оның салдарынан жиналған вулкандық материал нөсер кезінде таудан төмен қарай ағып, етектегі ауылдарға үлкен зиян келтірген.
Билік өкілдері қауіпсіздік шараларын сақтау керектігін ескертіп, барлық ірі іс-шараларды уақытша тоқтатуға және теңіздегі кемелердің порттарға қайтуына бұйрық берді.
4 қараша күні тайфун Филиппин архипелагының орталық бөлігіне соғып, шамамен 706 мың адамға әсер етті. Биліктің айтуынша, 348 мың тұрғын табиғи апат қаупіне байланысты уақытша эвакуациялық орталықтарға көшірілген.
53 елді мекенде төтенше жағдай режимі енгізілді. Бұл билікке шұғыл қорларды пайдаланып, негізгі азық-түлік бағасын уақытша тоқтатуға мүмкіндік берді.
Тайфун салдарынан жүзден астам адам қаза тапты, ондаған елді мекенде төтенше жағдай жарияланды.
