#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
524.94
602.79
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
524.94
602.79
6.45
Әлем

Қытайда жақын қалған жойқын тайфунға байланысты қауіптің сары деңгейі енгізілді

Қытайда жақын қалған жойқын тайфунға байланысты қауіптің сары деңгейі енгізілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2025 11:14 Сурет: pixabay
"Калмаэги" тайфуны Тайвань, Наньша, Хуанъян, Сиша және Хайнань аралдарына қарай жақындап келеді. Аймақтарда екпінді жел мен нөсер жаңбыр күтілуде. Осыған байланысты Қытай билігі халықты сақтық шараларын күшейтуге шақырып, қауіптің сары деңгейін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

CCTV телеарнасының мәліметінше, табиғи апаттың негізгі себебі — былтырдан бері белсенділігі артқан Канлаон вулканының атқылауы. Оның салдарынан жиналған вулкандық материал нөсер кезінде таудан төмен қарай ағып, етектегі ауылдарға үлкен зиян келтірген.

Билік өкілдері қауіпсіздік шараларын сақтау керектігін ескертіп, барлық ірі іс-шараларды уақытша тоқтатуға және теңіздегі кемелердің порттарға қайтуына бұйрық берді.

4 қараша күні тайфун Филиппин архипелагының орталық бөлігіне соғып, шамамен 706 мың адамға әсер етті. Биліктің айтуынша, 348 мың тұрғын табиғи апат қаупіне байланысты уақытша эвакуациялық орталықтарға көшірілген.

53 елді мекенде төтенше жағдай режимі енгізілді. Бұл билікке шұғыл қорларды пайдаланып, негізгі азық-түлік бағасын уақытша тоқтатуға мүмкіндік берді.

Тайфун салдарынан жүзден астам адам қаза тапты, ондаған елді мекенде төтенше жағдай жарияланды.

Бұған дейін Грекиядағы жойқын зілзала толқындары Түркияға дейін сезілгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Индонезияда жанартау оянып, қауіптің ең жоғары деңгейі енгізілді
09:57, 20 мамыр 2025
Индонезияда жанартау оянып, қауіптің ең жоғары деңгейі енгізілді
Синоптиктер 14 өңірде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасады
17:30, 07 қазан 2023
Синоптиктер 14 өңірде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасады
Күн райына байланысты Қазақстанның үш облысында жол жабылды
12:23, 22 қараша 2023
Күн райына байланысты Қазақстанның үш облысында жол жабылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: