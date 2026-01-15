Тағы бір қазақстандық әуе компаниясы Ирандағы жағдайға байланысты ұшу бағыттарын өзгертті
15 қаңтар 2026 жылғы жарияланымда былай делінген:
"Қазіргі уақытта Иран әуе кеңістігіне қатысты жағдай 17 қаңтар 2026 жылы жоспарланған екі рейстің орындалуына әсер етеді: Атырау – Доха және Ақтау – Дубай".
FlyArystan мәліметі бойынша, аталған рейстерді орындаудың мүмкін ұшу бағыттары қарастырылып жатыр, Иран әуе кеңістігін айналып өту жолдары зерттелуде.
Бұған дейін қазақстандық тағы бір әуе компаниясы Ирандағы жағдайға байланысты жолаушыларға хабарлаған болатын.
"Шарм-эль-Шейх, Дубай, Доха, Мединеге рейстер Иран әуе кеңістігін айналып өтіп орындалады"- Air Astana баспасөз қызметі
Жуырда БАҚ-та АҚШ-тың Иранға шабуыл жасауы мүмкін деген ақпарат тараған еді. Сол себепті Иран халықаралық рейстерге рұқсат берілгендерді есепке алмағанда, өз әуе кеңістігін уақытша жауып тастады.
Ирандағы наразылықтар 28 желтоқсан 2025 жылы басталды. Бастапқыда халық баға өсімі мен риалдың долларға шаққандағы құлдырауына байланысты бейбіт митингілер өткізген. Бір жыл ішінде доллар шамамен 80%-ға қымбаттады. Кейін бұл наразылықтар 2022 жылдан бергі ең ірі халық толқынына айналды.