Оқиғалар

Қазақстанның тағы бір әуе компаниясы Дубайға рейстерді тоқтатты

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.03.2026 10:47 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
"FlyArystan" АҚ-ның ( "Air Astana" АҚ-ның еншілес компаниясы) баспасөз қызметі 2026 жылғы 11 наурызда жолаушыларына маңызды ақпарат таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Компания мәліметінше, Таяу Шығыстағы тұрақсыз жағдай мен өңірде енгізілген шектеулерге байланысты Ақтау – Дубай – Ақтау бағыты бойынша рейстер кестесіне өзгерістер енгізілген.

"Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қалыптасқан жағдайларды ескере отырып, аталған бағыттағы рейстер 2026 жылғы 31 наурызға дейін уақытша тоқтатылады. Бұған дейін рейстер аптасына екі рет – сейсенбі және сенбі күндері орындалып келген", – деп хабарлады "FlyArystan" АҚ-ның баспасөз қызметі.

Сондай-ақ компания өкілдері рейстері тоқтатылған жолаушыларға билетті сатып алған жері бойынша айыппұлсыз толық қайтарым берілетінін немесе кейінгі күндерге тегін қайта брондау мүмкіндігі ұсынылатынын атап өтті.

Бұған дейін Қазақстанның ең ірі әуе компаниясы да Дубайға барлық рейстерін тоқтатқан болатын.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
9517 қазақстандық Таяу Шығыс елдерінен елге қайтарылды
16:48, Бүгін
9517 қазақстандық Таяу Шығыс елдерінен елге қайтарылды
Израильдегі жағдай: Air Astana әуе компаниясы жолаушыларына мәлімдеме жасады
17:51, 07 қазан 2023
Израильдегі жағдай: Air Astana әуе компаниясы жолаушыларына мәлімдеме жасады
Air Astana наурыздың соңына дейін Дубайға рейстерді тоқтатады
17:10, 10 наурыз 2026
Air Astana наурыздың соңына дейін Дубайға рейстерді тоқтатады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Оқи отырыңыз
Два казахстанских лыжника оказались в десятке сильнейших на Паралимпиаде в Италии
16:42, Бүгін
Два казахстанских лыжника оказались в десятке сильнейших на Паралимпиаде в Италии
Казахский боксёр побил соперника из Узбекистана невзирая на рефери и судей
16:34, Бүгін
Казахский боксёр побил соперника из Узбекистана невзирая на рефери и судей
Стал известен состав Казахстана на этап Кубка мира по спортивной гимнастике
16:30, Бүгін
Стал известен состав Казахстана на этап Кубка мира по спортивной гимнастике
Казахстанский боксёр второй день подряд нокаутирует соперников на турнире в Таиланде
15:57, Бүгін
Казахстанский боксёр второй день подряд нокаутирует соперников на турнире в Таиланде
