Әлем

АҚШ-тағы шатдаунға байланысты 1500-ге жуық әуе рейсі тоқтатылды

Әуе рейсі, АҚШ, шатдаун, әуежай, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2025 10:43 Сурет: pexels
АҚШ-та авиакомпанияларға тасымалдау көлемін қысқарту туралы нұсқау берілгеннен кейін 2025 жылы 8 қарашада ішкі және халықаралық 1460 рейс тоқтатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

FAA Нью-Йорк, Чикаго, Атланта және Сан-Францисконы қоса алғанда, 37 диспетчерлік орталық жұмысында аласапыран орын алып, 12 ірі әуежайда ұшақтардың кешігуі болып жатқанын хабарлады. Бәрінен бұрын, Шарлотта әуежайы қатты зардап шекті, онда 120-ға жуық рейс тоқтатылды, деп жазады The Guardian.

Рейске қатысты қысқартулар барлық авиакомпанияларды және 40 әуежайдағы рейстердің 4%-ын қамтиды, ал келесі аптаның соңына қарай бұл көлем 10%-ға артады. American Airlines, Delta, Southwest және United-тің шамамен 700-ге жуық рейстері қысқартуға ұшырайды.

Көлік министрі Шон Даффи егер үкіметтегі дағдарыс ұзаққа созылса, шектеулер ұлғаюы мүмкін екендігін де ескертті. 13 мыңнан астам әуе диспетчерлері мен 50 мың қауіпсіздік қызметкерлері бір айға жуық ақысыз жұмыс істеуде, олардың көпшілігі ауруына байланысты еңбек демалысын алып, кадр тапшылығы мәселесін тудыруда.

Сарапшылар әуе қатынасындағы мұндай жағдай экономикаға – туризмнен бастап логистикаға дейін теріс әсер етуі мүмкін екенін ескертеді. АҚШ-тағы барлық жүктердің жартысына жуығы жолаушылар ұшақтарымен тасымалданады, бұл тауарлардың қымбаттауына және мерекелік жеткізілімдерді қиындатуға әкеліп соғуы мүмкін.

Бұл жолғы АҚШ үкіметі жұмысының тоқтатылуы - ел тарихындағы ең ұзағы болды. Ол 40 күнге созылып барады. Қаржыландырудың болмауына байланысты жүздеген мың федералды қызметкерлер ақысыз жұмыс істеп, кейбірі мәжбүрлі демалысқа жіберілуде. Бұл қазірдің өзінде көлік, денсаулық сақтау және экономикаға әсер етіп үлгерді.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
