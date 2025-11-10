#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
523.58
605.36
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
523.58
605.36
6.45
Саясат

Смайылов Мемлекет басшысына 40-қа жуық аудиторлық тексеріс жүргізу жоспарланып отырғанын жеткізді

Президент қабылдауы, Ақорда, Мемлекет басшысы, Тоқаев, Жоғары аудиторлық палата, Әлихан Смайылов , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2025 19:09 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 10 қарашада Жоғары аудиторлық палатаның төрағасы Әлихан Смайыловты қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың хабарлауынша, Қасым-Жомарт Тоқаевқа ведомствоның 2025 жылғы тоғыз айдағы қызметінің есебі және 2026 жылға арналған жоспары таныстырылды.

Әлихан Смайылов мемлекеттік аудиторлар жалпы құны 32 триллион теңге болатын 18 ірі тексеру жүргізгенін айтты. Бұл 2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 22,8 триллион теңгеге көп.

Президентке мемлекет пайдасына 112 миллиард теңге өндірілгені туралы мәлімет берілді. Анықталған кемшіліктерді жою үшін Үкіметке және аудит нысандарына 96 ұсыным мен 800-ге жуық орындалуға міндетті нұсқама жіберілді. Аудит қорытындысы бойынша 42 материал құқық қорғау органдарына жолданды.

Әлихан Смайылов Жоғары аудиторлық палатаның қызметін цифрландыру шеңберінде аудиторлық жұмыстың барлық кезеңін автоматтандыратын ақпараттық жүйе енгізілгенін жеткізді.

Ведомство келесі жылы 40-қа жуық аудиторлық тексеріс жүргізуді жоспарлап отыр. Атап айтқанда, тексеру жұмыстары отандық фармацевтикалық өнім өндірушілерді қолдау, инвестиция тарту, автомобиль жолдарын дамыту, мемлекеттік ақпарат саясаты бағыттарын, "Қазақтелеком" АҚ, "Қазпошта" АҚ және Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық атқару жүйесі комитетін, сондай-ақ басқа мекемелерді қамтиды.

Кездесу соңында Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік аудитті жетілдіру бойынша бірқатар нақты тапсырма берді.

Айта кетсек, Мемлекет басшысы 2025 жылғы 18 тамызда "Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" жарлығына қол қойды. Бұл арадағы өзгерістердің Жоғары аудиторлық палатаның (ЖАП) қызметіне қатысы бары нақтыланады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Тоқаев Әлихан Смайыловты қабылдады
12:05, 21 ақпан 2025
Тоқаев Әлихан Смайыловты қабылдады
Мемлекет басшысы ҰҚК басшысын қабылдады
12:55, 25 қазан 2025
Мемлекет басшысы ҰҚК басшысын қабылдады
Мемлекет басшысына Қазақстандағы криминогендік жағдай туралы есеп берілді
18:04, 22 қараша 2023
Мемлекет басшысына Қазақстандағы криминогендік жағдай туралы есеп берілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: