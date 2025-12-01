#Халық заңгері
Саясат

Мемлекет басшысына Алматы агломерациясын дамыту жоспары таныстырылды

Президент қабылдауы, Ақорда, Қасым-Жомарт Тоқаев, 1 желтоқсан, Алматы облысының әкімі, Марат Сұлтанғазиев, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.12.2025 18:02 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 1 желтоқсанда Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиевті қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың хабарлауынша, Қасым-Жомарт Тоқаевқа өңірдің негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері, сондай-ақ Алматы агломерациясын дамыту жоспары жөнінде баяндалды.

Марат Сұлтанғазиев соңғы үш жылда облыстың жалпы өңірлік өнімі 1,8 есе артып, 3,4 триллион теңгеден 6 триллион теңгеге өскенін айтты.

"Биылғы қаңтар – қазан айлары аралығындағы қысқа мерзімді экономикалық индикатор 109,7 пайызды құрады. Халықаралық компаниялардың қатысуымен тағам өнеркәсібі, логистика және металлургия салаларында жалпы сомасы 470 миллиард теңгеден асатын 13 инвестициялық жоба іске асырылуда. 2025 жылдың тоғыз айында өңдеу өнеркәсібінің экспорты 28,5 пайыз ұлғайып, 618,5 миллион долларға жетті", деп мәлімдеді өңір басшысы.

Бұл ретте экспорттың 90 пайызы жоғары деңгейде қайта өңделген өнімге тиесілі.

Сұлтанғазиев президетке Алматы облысы ауыл шаруашылығына арналған мемлекеттік субсидияларды тиімді пайдаланатын жетекші өңірлердің бірі екенін жеткізді.

"Бір теңге субсидияға 17 теңгеге дейін ауыл шаруашылығы өнімі өндіріледі. Тауарлы сүт фермаларының саны 11-ге дейін көбейді", - деді ол.

Сондай-ақ облыстың әлеуметтік дамуы туралы ақпарат берілді:

  • 2025 жылдың 10 айында 950 мың шаршы метрге жуық тұрғын үй салынды;
  • үш ауысымды мектептер саны 52-ден 28-ге дейін қысқарды.

Өңір басшысы Қапшағай су қоймасы мен ұлттық табиғи парктер айналасындағы туризм кластерінің даму барысын таныстырды.

Облысқа келген туристер саны 2,2 миллион адамға жеткен. Бұл былтырғы осындай кезеңмен салыстырғанда 36 пайызға артық.

Мемлекет басшысы облыс әкіміне өңірдің өнеркәсіп және аграрлық әлеуетін нығайту, логистика, туризм салаларын дамыту, сондай-ақ тұрғындарды толғандыратын өзекті мәселелерді кешенді түрде шешу жөнінде бірқатар нақты тапсырма берді.

Бұған дейін Мемлекет басшысы Румыния президентіне құттықтау жеделхатын жолдаған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
