Мемлекет басшысы Санкт-Петербург қаласына келіп жетті

Қасым-Жомарт Тоқаев, Санкт Петербург, Ресей, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.12.2025 16:35 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 21 желтоқсанда Ресейдің Санкт-Петербург қаласына барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президентті "Пулково" халықаралық әуежайында Санкт-Петербург қаласының губернаторы Александр Беглов пен Ленинград облысының губернаторы Александр Дрозденко қарсы алды, делінген Ақорда баспасөз қызметінің хабарламасында.

Сурет: Ақорда

Сурет: Ақорда

Сурет: Ақорда

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаевтың Санкт-Петербургке баратыны хабарланған. Онда Мемлекет басшысы Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысы мен ТМД-ға мүше мемлекеттер басшыларының бейресми кездесуіне қатысатыны белгілі.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
